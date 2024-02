Switchille ja PlayStation-konsoleille suuntaavat Xbox-pelit saivat virallisen vahvistuksensa

Jo jonkin aikaa velloneet huhut Xbox-pelien suuntaamisesta kohti uusia alustoja voi nyt ainakin hetkeksi siirtää syrjään – virallistakin tietoa nimittäin on vihdoin saatu.

Phil Spencer mainitsi viime viikon Official Xbox Podcast -lähetyksessä Xboxin monialustasuunnitelmista. Tuolloin oli puhe neljästä pelistä, mutta nimet jätettiin vielä odottelemaan parempia aikoja. Huhut olivat kuitenkin jälleen kerran oikeassa, nämä pelithän ovat Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded sekä Sea of Thieves.

Ensimmäisten joukossa Switchille, PlayStation 4:lle sekä PlayStation 5:lle ehtii Obsidianin pienimuotoinen roolipeli Pentiment, joka julkaistiin alkujaan PC:lle ja Xboxeille parisen vuotta sitten. KonsoliFINin arvostelusta neljä tähteä napanneen Pentimentin äärelle päästään niinkin pian, kuin kuluvan viikon torstaina, 22. helmikuuta.

Maaliskuun 19. päivänä ainoastaan PlayStation 5:lle puolestaan kiiruhtaa Tango Gameworksin kehuttu rytmitoiminta Hi-Fi Rush. Ennakko-oston voi suorittaa PlayStation Storessa jo torstaista alkaen.

Huhtikuun 16. päivä yhteisöllisempää pelaamista tarjoaa myöskin Obsidianin Grounded, joka heittää minikokoiset pelaajansa selviämään kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla. Mukana on täysi ristiinpeluu niin Xboxin, PC:n, Switchin kuin kumpaisenkin PlayStation-konsolinkin välillä. KonsoliFINin arvostelusta tipahti varsin kiitettävät neljä tähteä.

Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisempänä, PlayStation 5 -pelaajat vapautetaan seilailemaan Sea of Thievesin merellisiin maisemiin huhtikuun 30. päivä alkaen. Raren piraattiseikkailu julkaistiin alkujaan jo vuonna 2018, mutta peli on säilynyt varsin suosittuna tasaisesti julkaistujen päivitysten ja parannusten myötä. Myös Sea of Thieves mahdollistaa yhteisöpelaamisen kaikkien alustojensa välillä.

Lisätietoja Xbox Wire -tiedotteesta, täältä.