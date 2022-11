Juopon okkultistilääkärin seikkailut uuden ajan aamunkoitteessa

Pentiment on ollut pitkään pilkkeenä Fallout: New Vegasin ohjaajanakin tutun Obsidian-konkarin Joshua Sawyerin silmäkulmassa. Nyt tämä intohimoprojekti on vihdoin nähnyt päivänvalon. Tuloksena on uuden ajan alkuun sijoittuva dialogipainotteinen tarinaseikkailu, josta monet historian ystävät varmasti nauttivat.

Pentiment on ollut työstössä pidempään kuin monet arvaavatkaan. Joshua Sawyer on kertonut pitchanneensa ideaa Obsidianin pomoille jo parikin kertaa useiden vuosien aikana. Idea oli kuitenkin sen verran niche, ettei rahahuolissa rypenyt yhtiö voinut ottaa riskiä sen toteuttamiseksi. Microsoftin ostettua yhtiön tilanne kuitenkin muuttui. Josh esitteli kiilloteltua ideaansa uudemman kerran, ja Game Passin mahdollistaessa tuotteen lisämaksuttoman pelattavuuden heti ilmestymispäivästä lähtien pienen budjetin tarinapelin toteuttaminen oli vihdoin mahdollista. Josh löi hynttyyt yhteen taiteilija Hannah Kennedyn kanssa luodakseen juuri keskiajan jälkeiseen ajanjaksoon sijoittuvan murhamysteerin, josta löytyy mahtavaa syvyyttä sekä käsikirjoituksen että kuvataiteen osalta. Teos ei vieläkään ole varmasti kaikkien makuun, mutta dialogipainotteisesta seikkailusta nauttiville pelaajille kyseessä on varma helmi.

Kuinka historiaa luetaan

Teoksessa pelaaja hyppää taiteilija Andreas Malerin saappaisiin. Andreas on viimeistelemässä mestariteostaan yläbaijerilaisessa luostarissa, kunnes tapahtuu murha, josta hänen tuttavaansa syytetään. Varmana tuttavansa viattomuudesta Andreas alkaa selvittämään mysteeriä ja kohtaa siinä sivussa muitakin arvoituksia ja salajuonia. Pelaajan tehtävä on pohtia, kuka on todennäköisimmin tappaja tai kuka ansaitsee eniten tulla tuomituksi.

Jokainen Pentimentin jakso sijoittuu eri aikakaudelle alkaen vuodesta 1518 ja jatkuen yhteensä 25 vuotta tästä eteenpäin. Teokseen on ripoteltu todella paljon varsinkin kirjallisuuteen liittyvää historiallista faktaa tuolta aikaväliltä. Sekaan mahtuu myös hieman mystisempää jännitettä. Hurmaava kuvataide minimalistisine animaatioineen komppaa tätä näkövinkkeliä mahdottoman hienosti. Myös tarinankerronta soljuu eteenpäin varsin mehevästi, mikä on tietysti elintärkeää tällaiselle tarinaseikkailulle.

Päähahmo maustetaan oman maun mukaan

Obsidianille tyypilliseen tapaan tuotoksesta löytyy myös mukavia roolipelielementtejä kokemusta värittämään: Käyttäjä valitsee Andreasille erilaisia taustatietoja. Ensiksi valitaan missä kaikkialla taiteilijamme on matkustellut, mikä määrittää sen, mitä kieliä hän osaa ja mitkä kulttuurit ovat tulleet tutuksi. Tämän jälkeen valitaan, mitä hän on touhunnut vapaa-ajallaan, mikä taas avaa hieman hänen persoonaansa. Sitten valitaan, mitä on tullut opiskeltua ja mitkä muut aiheet ovat kiinnostaneet Andreasia opintojen aikana. Eli omasta taiteilijastani tuli juoppo hedonisti, joka opiskeli lääketiedettä, mutta oli hyvin kiinnostunut myös okkultismista ja omasi myös loogisen päättelyn jalon taidon. Nämä piirteet määrittävät, millä tavoin Andreas tutkimuksissaan etenee ja mihin johtopäätöksiin hän mysteeriä ratkoessaan tulee. Kokemus on siis jokaiselle pelaajalle ja kokemuskerralle aina hieman erilainen näistä valinnoista riippuen.

Kynä on tällä kertaa miekkaa mahtavampi

Pelaaminen koostuu lähinnä sivuhahmoille juttelemisesta ja aavistuksen verran paikkojen tutkimisesta. Tämä pelimekaniikka onkin se, mikä tulee pelaajien mielipiteitä eniten jakamaan. Omasta mielestäni kirjoitus oli todella mielenkiintoista ja jännittävääkin, mutta suoraan sanottuna tylsistyin hieman pelaamisen aikana. Pelkkä porina ei vain jaksanut pitää mielenkiintoani yllä, joten on täysin ymmärrettävää ettei teos ole tosiaan aivan kaikkien kuppi teetä. Näen kuitenkin, kuinka suuri työmäärä Pentimentin kirjoittamiseen on laitettu ja ihailen suuresti teoksen taiteellista näkemystä. Ei tällaista hedelmää voi olla arvostamatta.

Teos löytyy tosiaan Game Passista, joten peliä voi hyvin kokeilla palvelun kuukausimaksun hinnalla. Jos tällainen rauhallisempi aivopähkinä ja dialogiin painottuva tarinapeli on sinun heiniäsi, tekele olisi luultavasti jopa viiden tähden arvoinen helmi.