Switchin viivästynyt Life is Strange -kokoelma sai julkaisupäivänsä syyskuun loppuun

Elämä on sangen omituista myös Nintendo Switchillä syyskuun lopusta alkaen.

Life is Strange -saagan alkuperäisen pelin sekä Deck Ninen kehittämän esiosa Before the Stormin sisältävä paketti saatiin aiemmin remasteroituna muille alustoille. Arcadia Bay Collection -nimeä tottelevan Switch-version julkaisua siirrettiin tuolloin aivan viime tingassa, mutta nyt valmista on siis tulossa.

Myös Switch-painosta on ehostettu niin visuaalien kuin hahmojen ja ympäristöjenkin osalta. Tämän lisäksi ensimmäisen osan hahmot ovat saaneet matkan varrella uudet kasvoanimaatiot.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection julkaistaan 27. syyskuuta sekä digitaalisesti että myöskin fyysisenä painoksena.