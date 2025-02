Ysäriltä tuttu suuta pieksevä gekkolisko Gex palaa tulevana kesänä

90-luvun tasohyppelymaskotteihin lukeunut Gex-gekkolisko palaa tulevana kesänä.

Gex Trilogy kattaa hahmon kaikki kolme aiempaa konsoliseikkailua, eli Gexin, Gex: Enter the Geckon sekä Gex: Deep Cover Geckon. Kokoelman kantavana voimana on Limited Runin oma Carbon Engine -kehitystyökalu, joka on aikanaan kehitetty helpottamaan vanhempien pelien emulaatioperäisiä porttauksia moderneille alustoille. Työkalun kenties tunnetuin taustahenkilö ja kehittäjä on australialainen Youtube-persoona Modern Vintage Gamer.

Limited Runin mukaan Gex Trilogyssa nähdään joitain moderneja helpotuksia, kuten pikatallennus ja takaisinkelaus. Kokoelman uumenista löytyvät myös musiikki- sekä mediasoitin, joka sisältää vanhaa promomateriaalia ja konseptitaidetta. Edellä mainitut ominaisuudet koskevat kaikkia nimikkeitä, mutta laajakuvatuki on saatavilla vain kahteen viimeisimpään teokseen.

Mukaan on saatu myös upouusi videohaastattelu amerikkalaisen Dana Gouldin kanssa, joka on tunnettu muun muassa stand up -koomikkona, näyttelijänä ja käsikirjoittajana. Gould ääninäytteli Gexiä kaikissa kolmessa pelissä pohjoisamerikkalaisissa versioissa, mutta Euroopassa häntä kuultiin vain ensiseikkailussa. Toisessa pelissä hänet korvasi brittinäyttelijä, sittemmin vuonna 2022 menehtynyt Leslie Phillips ja kolmannessa niin ikään brittiläinen Danny John-Jules.

Alkuperäinen Gex julkaistiin Euroopassa vuosien 1995 ja 1996 aikana PlayStationille, Saturnille, PC:lle sekä Panasonicin 3DO:lle. Jatko-osa nähtiin puolestaan Pleikkarilla ja PC:llä vuonna 1998 sekä lisäksi Nintendo 64:llä 1999, kun taas trilogian viimeinen osa skippasi jostain syystä PC-julkaisun kokonaan. Deep Cover Gecko kehitettiin verrattain nopealla syklillä, sillä se julkaistiin PlayStationilla jo vuonna 1999 ja N64:llä vuonna 2000.

Kehittäjänä toimi muun muassa Legacy of Kainista ja Tomb Raiderista tuttu Crystal Dynamics, ja olipa Gex myös studion maskotti useita vuosia. Remasteroitu trilogia on pelisarjan ensimmäinen julkaisu sitten Deep Cover Geckon, sillä 2000-luvun alussa huhuissa pyörinyt hypoteettinen Gex 4 peruttiin kaikessa hiljaisuudessa.

Tuoreimman trailerin voit katsastaa alta.

