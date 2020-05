Synkkä Dark Souls III menestyy yhä kirkkaasti – myynti ylitti 10 miljoonaa kopiota

FromSoftwaren ja ohjaaja Hidetaka Miyazakin luoma Dark Souls III on myynyt yli 10 miljoonaa kopiota maailmanlaajuisesti.

Japanissa Dark Souls III:n on julkaissut FromSoftware ja muualla maailmassa Bandai Namco Entertainment. Myyntiluvut kattavat kaikki alustat, joille Dark Souls -trilogian kolmas nimike on saatavilla. Koko Dark Souls -sarjan myynti on ylittänyt hulppeat 27 miljoonaa kopiota.

Dark Souls III tukee kolmeatoista eri kieltä ja on tuonut yhteen Souls-pelaajia ympäri maailman. Yhä hyvin aktiivinen moninpeli mahdollistaa niin toisten auttamisen kuin taisteluun haastamisenkin. Yhteisön järjestämät Dark Souls -tappeluklubit ovat yksi tapa punnita parhaimman poisen eli taisteluryhdin sekä asevarustelun taitajat. Dark Souls III on saanut kaksi suurta laajennusta: Ashes of Ariandel ja The Ringed city.

Bandai Namco Entertainment ja FromSoftware kehittävät parhaillaan yhteisön innolla odottamaa uutta Souls-tyyppistä seikkailuroolipeliä nimeltä Elden Ring. Julkaisupäivä on joskus hamassa tulevaisuudessa.

Dark Souls III julkaistiin vuonna 2016 PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle.