Sony julkisti The Last of Us Part II -teemaisen PS4 Pro -erikoiskonsolin

Sony julkisti The Last of Us Part II -teemoja mukailevan PS4 Pro -konsoliversion.

Varsin päheän konsolin kylkeä koristaa The Last of Us -peleistä tutun Ellien tatuointi. Samainen teema jatkuu mukana tulevassa DualShock 4 -ohjainkapulassa, jonka kosketuslevyyn on lisäksi liitetty pelin logoteksti. Pakettiin on heitetty myös The Last of Us Part II:n fyysinen versio sekä erinäistä digitaalista sisältöä avatareista dynaamisiin teemoihin.

Sony tuo lisäksi kauppoihin edelleen samaa teemaa jatkavan headsetin sekä Seagaten kanssa yhteistyössä tehdyn 2 teratavun kovalevyn. Kaikista voi katsella kuvia uutisen lopun galleriasta.

The Last of Us Part II Limited Edition PS4 Pro Bundle julkaistaan samaan aikaan pelin kanssa, kesäkuun 19. päivä. Lisätietoja voi lueskella PlayStation Blogista, täältä.