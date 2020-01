Taas heitellään kolikoita noitureille juuri sen yhden kappaleen tahdissa – The Witcher -sarjan soundtrack on nyt Spotifyssä

Juuri kun Toss a Coin to Your Witcher on lakannut soimasta päässä, vedetään meidät takaisin kappaleen syövereihin.

Netflixiin julkaistun The Witcher -sarjan soundtrack on nimittäin nyt kuunneltavissa Spotifyn kautta. Giona Ostinellin ja Sonya Belousovan työstämä kokonaisuus sisältää hulppeat 55 kappaletta.

Mukana on tottahan toki myös aiemmin huomioimamme Toss a Coin to Your Witcher -kappale, joka on saanut internetin eri kolkissa kosolti huomiota ja kehuja.

Alla Spotify-upotus, mutta tässä on myös suora linkki albumiin.