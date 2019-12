Soiko myös sinun päässäsi kappale lantin heittämisestä Noiturille? The Witcher -sarjan Toss a Coin to Your Witcher on yksi loppuvuoden tarttuvimmista ralleista

Netflixin The Witcher -sarja ilmestyi katsottavaksi viime viikon perjantaina. Tuotoksesta on haasteltu keskustelualueellamme monen viestin verran, mutta yksi kovin asia oleellinen asia on jäänyt mainitsematta.

Nimittäin! Kakkosepisodissa Henry Cavillin näyttelemä Geralt kohtaa Jaskier-trubaduurin, joka lurittelee ilmoille Noiturin seikkailuja kuvailevan kappaleen.

Tämä kappale on saanut osakseen paljon huomiota internetin ihmeellisessä maailmassa. Googlessa sävelmän nimi, Toss a Coin to your Witcher, tuottaa jo nyt yli 75 000 tulosta.

Ja miksipä ei tuottaisi, sillä kyseessä on pirun tarttuva ralli. Päähän jumittuva kertosäe ja Joey Bateyn upea lauluääni ovat yhdessä puhdasta kultaa.

Kuunnelkaa vaikka itse.

Olen itse menossa sarjan kolmannessa jaksossa, mutta toivon mukaan trubaduurin sulosäveliä kuullaan vielä myöhemminkin. Jos ei tällä kaudella, niin sitten seuraavalla tuotantokaudella, jolle on jo näytetty vihreää valoa.