Tekoäly korvaa jatkossa KonsoliFINin henkilökunnan kokonaisuudessaan

Suomalainen peliharrastajien ylläpitämä KonsoliFIN-verkkosivusto on ollut suosittu pelien arvostelu- ja keskustelusivusto jo yli 20 vuotta. Nyt sivuston kaikki työntekijät on irtisanottu, sillä tekoälyn kehittyminen on tehnyt heidän työnsä tarpeettomaksi.

KonsoliFINin tekoälypohjainen järjestelmä vastaa jatkossa kaikesta sivuston sisällöstä, kuten uutisista, arvosteluista ja artikkeleista. Sivuston ylläpitäjä Jyri Jokinen kommentoi uutta kehitystä seuraavasti:

"Olemme seuranneet tekoälyn kehitystä jo pitkään ja tajunneet, että meidän on pakko kehittää uusi tapa toimia, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä. Olemme todella ylpeitä siitä, että olemme voineet ylläpitää tätä sivustoa näin pitkään yhdessä mahtavan yhteisön kanssa."

Uutispäätoimittaja Jaakko Herranen kertoi, että vaikka uusi kehitys on surullinen uutinen työntekijöille, hän näkee sen kuitenkin positiivisena asiana pelimaailman kannalta.

"Tämä on todella merkittävä kehitys pelialalla. Tekoäly pystyy analysoimaan ja käsittelemään dataa huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin kuin ihmiset. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston käyttäjät saavat tarkempaa ja laajempaa tietoa peleistä kuin ennen", Herranen totesi.

Arvostelu- ja artikkelipäätoimittaja Petri Leskinen puolestaan myönsi, että uutinen oli hänen mielestään aluksi shokki.

"Me olemme tehneet tätä työtä sydämellä ja sielulla jo pitkään, joten irtisanominen oli luonnollisesti raskasta. Mutta toisaalta, meidän työmme on ollut pelkästään peliarvostelujen ja artikkeleiden kirjoittamista. Tekoäly taas pystyy yhdistämään kaiken pelitietämyksen ja tarjoamaan sitä käyttäjille paljon nopeammin ja monipuolisemmin kuin me", Leskinen selitti.

KonsoliFINin tekoälypohjainen järjestelmä on nyt virallisesti käytössä, ja sivuston käyttäjät voivat odottaa entistäkin laadukkaampaa ja monipuolisempaa sisältöä tulevaisuudessa.