Hulvaton The Last of Us Part I:n bugi saa hahmot kostumaan kesken välinäytöksen ilman mitään syytä

The Last of Us Part I julkaistiin vastikään PC:lle ja vastaanotto ei ole ollut hurraava.

PlayStation-konsoleilta tutun seikkailun käännöstyö on saanut moitteita, sillä PC-julkaisun kerrotaan olevan hidas, buginen, nykivä ja alati kaatuileva. Mutta ei kaikki pelkkää huonoa, sillä ainakin yksi bugi nostattaa suupieliä ylöspäin.

Redditin r/thelastofus-puolelle julkaistu video nimittäin esittelee välinäytöstä, jossa kaikki ruudulla näkyvät hahmot kastuvat ilman mitään syytä. Kosteutuksen määrä vieläpä kasvaa klipin edetessä. Katso höpsö video alta.

The Last of Us Part I:n PlayStation 5 -versio sai viime vuoden puolella sivustomme arvostelussa kehuja. Kyseiseen arvioon pääsee käsiksi tästä: Maailmanlopusta selviäminen on jälleen pelottavan ajankohtaista.

