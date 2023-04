Legendary Entertainment osti Street Fighterin televisio- ja elokuvaoikeudet

Street Fighter -tappelupelisarjan televisio- ja elokuvaoikeudet kuuluvat tätä nykyä Legendary Entertainmentille.

Vuonna 1987 kulkuaan aloitellut Street Fighter -sarja on kääntynyt elokuvallisempaan muottiin aiemminkin. Näistä tunnetuin ja ehkäpä samaan syssyyn parjatuin lienee vuoden 1994 Jean-Claude Van Damme -raina Street Fighter. Kristin Kreukin tähdittämä Street Fighter: The Legend of Chun-Li puolestaan floppasi pahemmanpäiväisesti vuonna 2009.

Legendaryn tulevista projekteista ei ole vielä kerrottu yksityiskohtia, mutta yhteistyötä tullaan luonnollisesti tekemään pelisarjaa työstävän Capcomin kanssa.

Street Fighter 6 julkaistaan kesäkuun 2. päivä PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation-konsoleille.