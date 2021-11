Toimintakauhuilu Dead by Daylight ja tekoälypeli while True: Learn() ilmaiseksi Epic Games Storesta ensi viikolla

Epic Games Storen ensi viikon ilmaispelit vahvistettiin.

Uudet maksuttomasti napattavat pelit saapuvat valikoimaan 2. joulukuuta ja ovat saatavilla joulukuun 9. päivään asti. Tällä kertaa vuorossa ovat Behaviour Interactiven asymmetrinen 4vs1-kauhutoiminta Dead by Daylight sekä Luden.ion kehittämä while True: learn() -pulmasimulaatio.

Dead by Daylight on niittänyt mainetta, mutta toinen peli saattaa olla joillekin hieman tuntemattomampi. While True: learn():ssä pelaajasta tulee koneoppimisen asiantuntija, joka rakentaa neuroverkkoja, mutta jonka kissa vaikuttaa paremmalta siinä. Peli on kerännyt Steamissa erittäin myönteisen käyttäjäarvion.

Tällä hetkellä ilmaisjakelussa Epic Game Storessa ovat avoimen maailman theHunter: Call of the Wild ja Antstream Arcaden Epic Welcome Pack.