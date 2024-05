Tiesitkö? Hollywoodissa ovat työstämässä elokuvia myös näistä (yllättävistä?) videopeleistä

Elokuvien työstäminen videopeleistä on, ainakin jollain tasolla, kovin loogista filmistudioiden kantilta katsottuna. Peleillä kun on jo entuudestaan oma fanikuntansa, jonka voisi olettaa olevan kiinnostuneita myös filmiversiosta. Innokkaita katsojia piisaa siis jo ilman sen suurempaa markkinointitempauksia.

Kenties juuri tämän takia videopeleistä ollaankin viime vuosina työstetty vino pino sarjoja ja filmejä, eikä tälle trendille näy loppua. Hollywoodissa on tekeillä aikamoinen määrä pelifilmatisointeja, joista osa on ollut viime aikoina otsikoissa (kohta saapuva Borderlands esimerkkinä) ja osasta ei ole kuultu mitään pitkiin aikoihin.

Tässä viisi esimerkkiä projekteista, joista kenties saadaan kuulla lisää tulevaisuudessa.

Duke Nukem

Vanha kunnon Duke Nukem! Jo vuonna 1991 debytoinut pelisarja pyssysankaripäähahmoineen on viihdyttänyt pelaajia neljän pääosan rymistelyn sekä monen sortin erikoisversion merkeissä.

Mitenköhän tämä sankari sopisi nykyaikana elokuvan päärooliin? Wikipediassa hahmoa näet esitellään seuraavasti: "Duke Nukem kuvataan maskuliinisena, sarkastisena, egoistisena ja sovinistisena. Hänen tehtävänsä on yleensä pelastaa alienien valtaama maapallo, pelastaa kaikki maailman naiset ja kansoittaa maa uudelleen kaikkien miesten kuoltua." Aikamoista.

Jos tästä projektista joskus saadaan enemmänkin tietoa, niin on mielenkiintoista nähdä, miltä lopputulos näyttää. Filmiä hahmosta on joka tapauksessa koetettu saada tehtyä useamman kerran jo 1990-luvun lopulta lähtien. Hahmon rooliin ollaan kaavailtu aikojen saatossa muun muassa Peacemaker-sarjasta tuttua John Cenaa.

Uusin tieto kertoo, että Legendary Entertainment (mm. Dune, Godzilla vs. Kong, Pokémon Detective Pikachu) olisi hankkinut filmioikeudet itselleen vuonna 2022 ja Cobra Kai -sarjan tiimi työskentelisi teoksen kimpussa.

Aika näyttää tuleeko tästä mitään vai onko käsissä uusi Duke Nukem Forever. Eli projekti, joka oli vuosikausia limbossa vailla minkään sortin konkreettista elonmerkkiä.

Just Cause

Avalanche Studiosin Just Cause -toimintaseikkailuista on koetettu saada elokuvaa tehtyä pariinkin otteeseen. Jossain kohtaa puheissa oli jopa jaettu elokuvauniversumi, joka perustuisi peleihin Just Cause, Thief, Hitman, Deus Ex ja Tomb Raider.

Jaettu universumi ei näytä todennäköiseltä, mutta mitenköhän lienee vuoden 2017 tietojen kanssa? Silloin nimittäin rainan pääosaan kaavailtiin Jason Momoaa, muun muassa Game of Thronesista, Stargate Atlantiksesta ja Aquamanista tuttua näyttelijää.

Vuonna 2020 projektille löydettiin ohjaaja, Michael Dowse (Stuber), mutta sen jälkeen ei ole kuulunut sen suurempia. Mitenköhän lopulta käy?

Dead by Daylight

Maaliskuussa 2023 kuultiin, että selviytymiskauhua tarjoileva moninpeli Dead by Daylight olisi muovautumassa elokuvan muotoon Jason Blumin ja James Wanin tuottamana.

Projektin tuottajapuolella toimiva Ryan Turek puolestaan totesi kuluvan vuoden alussa, että filmin työstämisessä otettaisiin oppia äskettäisestä Five Nights at Freddy's -elokuvasovituksesta. Ajatuksena olisi luoda ensisijaisesti "videopelisovitus faneille".

Toisin kuin listan muut nimikkeet, tämä filmatisointi ei ole ollut työn alla vuosikausia. Vielä ei siis kannata heittää kaikkea toivoa tämän kauhuilun suhteen.

Portal

Kyllä se Portal-elokuva on tulossa. Näin ohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja JJ Abrams on meille vakuutellut. Muun muassa kahden Star Trek- ja kahden Tähtien Sota -elokuvan ohjaajana tutuksi tullut mies on ollut jo pitkään kiinnostunut peliin perustuvasta filmistä.

Portal-sarja on Valve-studion portaaleiden välillä matkaamiseen keskittyvä puzzleilutasoloikka. Ensimmäiset maininnat filmatisoinnista kuultiin jo vuonna 2013, minkä lisäksi vuonna 2021 luettiin uutisia valmiista käsikirjoituksesta. Mutta sen jälkeen mitään konkreettista ei ole nähty tai kuultu.

Odotus jatkuu. Ehkä elokuva, kuten pelisarjassa mainittu kakkukin, on valhetta?

Mega Man

Vuonna 2014 saatiin ensimmäiset vihjeet siitä, että Capcomin toimintaa ja tasoloikkaa yhdistelevästä Mega Man -sarjasta muovattaisiin elokuva. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, sillä vaikkapa Fox tahi Disney eivät ole enää projektissa mukana.

Sen sijaan sinisen pommittajan on määrä tähdittää aikanaan näyteltyä rainaa Netflixissä. Kyllä, kyseessä ei näillä näkymin ole animaatio, vaan ihan ihmisten tähdittämä liikkuva kuva. Homman puikoissa on Henry Joostin ja Ariel Schulmanin muodostama kaksikko, mutta paljoa muuta tulevasta ei sitten olekaan tiedossa. Aiemmin tarinan oli määrä tutkia automaation tulevaisuutta ja "ihmisen ja robotin yhtymistä" joko hyviksi tai pahoiksi.

Mutta kumpi saapuu aiemmin, tämä elokuva vai uusi Mega Man -peli?

