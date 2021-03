Tuleva Resident Evil -elokuva on nimeltään Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil -leffasaagan alusta aloitteleva elokuva on saanut virallisen nimensä.

Valtavaksi John Carpenter -faniksi tunnustautuva ohjaaja Johannes Roberts on paljastanut IGN:lle tulevan rainansa nimeksi Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Kuten nimestäkin voi päätellä, palaa säikyttely teemoissaan mytologian alkulähteille, aina Raccoon Cityyn saakka. Elokuva sisältää juonikuvioita Capcomin pelisarjan kahdesta ensimmäisestä osasta, joten tapahtumapaikkoina ovat ainakin se ihan alkuperäinen alkuperäinen kartano sekä sen liepeiltä löytyvä poliisiasema. Tuotos ei liity millään tavalla Paul W.S. Andersonin leffasarjaan, mikä lienee valtaosalle faneista pelkästään hyvä uutinen.

Pääosissa nähdään Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin) sekä Tom Hopper (Albert Wesker).

Resident Evil: Welcome to Raccoon City julkaistaan kuluvan vuoden syyskuussa.