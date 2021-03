The Last of Us -televisiosarja sisältää dialogia suoraan pelistä

Naughty Dogin Neil Druckmann on paljastanut IGN:lle yksityiskohtia tulevan The Last of Us -televisiosarjan tiimoilta.

PlayStation Productionsin tuottaman HBO-sarjan parissa työskentelee pelisarjankin ohjannut Druckmann yhdessä Craig Mazinin kanssa. Druckmann kertoo ensimmäisen tuotantokauden kattavan osapuilleen alkuperäisen The Last of Usin tapahtumat. Pelin tunnelmia seuraillaan senkin verran tarkasti, että mukana on jopa dialogia suoraan lähdemateriaalista. Tästä huolimatta tarinaan on tehty paikoitellen merkittäviä muutoksia, onhan kyseessä täysin eri taiteenlajinsa. Muun muassa väkivaltaa ja toimintaa on karsittu juonen keskittyessä enemmän henkilödraamaan.

Vielä aikatauluttamattoman The Last of Us -sarjan pääosissa nähdään Pedro Pascal (Joel) ja Bella Ramsey (Ellie). Pilottijakson ohjaajana toimii aiemmin julkistetun Johan Renckin tilalle astuva Kantemir Balagov.

