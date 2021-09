Tulevan Batman-elokuvan Pingviinin huhuillaan saavan oman sarjansa HBO:lle

Tuleva The Batman -elokuva on saamassa Varietyn huhuilun mukaan toisenkin spinoff-sarjansa.

Apinoiden Planeetta -ohjaaja Matt Reevesin The Batmania ei ole saatu vielä edes ensi-iltaan, mutta HBO:lla on kuitenkin suuria suunnitelmia sen varalle. Tiedossa on jo, että Gothamin poliisivoimien ympärille rakennetaan yhtä sarjakokonaisuutta, mutta nyt luvassa olisi siis toinenkin.

Kyseisen projektin keskiössä nähtäisiin Colin Farrellin tulkitsema Oswald Cobblepot, kavereiden kesken Pingviini. Tuottajiksi olisi pestattu Matt Reeves sekä Dylan Clark. HBO Maxille ilmaantuva sarja on Varietyn mukaan vielä alkutekijöissään, joten mahdollisia lisätietoja saataneen odotella vielä pidempään.

Useampaan otteeseen lykätyn The Batmanin ensi-ilta tapahtuu näillä näkymin maaliskuussa 2022.