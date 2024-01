Ubisoft: Kuluttajien on totuttava siihen, etteivät he omista pelaamiaan pelejä

Ubisoft näkee tilauspalveluissa "valtavia kasvumahdollisuuksia", mikäli kuluttajat tottuvat siihen, että pelejä ei tarvitse omistaa.

Ubisoftin tilauspalveluista vastaava johtaja Philippe Tremblay sanoo, että Ubisoft+ on houkutellut miljoonia tilaajia sen jälkeen, kun se alun perin julkaistiin Uplay+:na syyskuussa 2019. Vaikka pelien omaksi ostaminen on edelleen ylivoimaisesti hallitseva liiketoimintamalli, Tremblay toteaa kasvumahdollisuuksien olevan valtavat, jos asiakkaat tottuvat siihen, etteivät he omista pelaamiaan pelejä. Tremblayn mukaan "tämä on se kuluttajamuutos, jonka on tapahduttava". Hän vertaa pelien omistajuutta CD- tai DVD-levyjen omistamiseen, josta monien katsotaan jo luopuneen striimauspalvelujen yleistyttyä.

Ubisoft uudelleenbrändäsi Ubisoft+-tilauspalvelunsa maanantaina ja esitteli uuden PC-tarjontansa. Palvelun tähän mennessä suurimman kuukauden kerrotaan olleen lokakuussa 2023.