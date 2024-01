Kohta revitään haavat auki – Naughty Dog julkisti The Last of Us Part II:n kehityksestä kertovan YouTube-dokumentin

Naughty Dog julkisti viime viikolla The Last of Us Part II:n kehityksestä kertovan YouTube-dokumentin.

Grounded II: Making The Last of Us Part II on jatkoa 85-minuuttiselle edeltäjälleen, joka julkaistiin noin yhdeksän vuotta sitten. Grounded II:n kuvaukset aloitettiin heti vuonna 2016 TLoU Part II:n kehityksen alkaessa, mutta ne keskeytettiin lopulta koronaviruspandemian vuoksi vuonna 2020. Vaikkei sataprosenttista kehityskaarta saatukaan nauhalle, on trailerin perusteella olemassa olevasta materiaalista koostettu ansiokas dokumentaatio, joka ei pelkää käsitellä negatiivisiakaan tapahtumia.

Grounded II: Making The Last of Us Part II ei saanut vielä julkaisupäivää, mutta sen trailerin voi katsastaa alta. The Last of Us Part II Remastered saa puolestaan julkaisunsa tällä viikolla 19. päivä tammikuuta.

