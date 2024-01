Näpsäkkä traileri esittelee tulevan Mario vs. Donkey Kong -uusioversion uunituoreet ominaisuudet

Nintendo julkaisi viime viikolla trailerin, joka esittelee tulevan Mario vs. Donkey Kong -uusioversion ominaisuuksia.

Luvassa on graafisten uudistusten, uusien maailmojen sekä esteiden lisäksi kosolti enemmän kenttiä alkuperäiseen verrattuna. Lisäksi teoksessa on mukana samalta sohvalta pelattava yhteistyömoodi.

Mario vs. Donkey Kong on alun perin Game Boy Advancella vuonna 2004 nähty pulmapeli, joka yhdistelee ansiokkaasti aivopähkinöitä tasohyppelyyn. Sarjan pelejä on nähty sittemmin niin Nintendo DS:llä, 3DS:llä kuin Wii U:llakin, mutta kokonaan uutta osaa on saatu odottaa aina vuodesta 2016 lähtien.

Mario vs. Donkey Kong -uusioversion on määrä saada julkaisunsa Nintendo Switchillä 16. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta.