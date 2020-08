Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:n julkaisu karkaa jälleen kauemmas tulevaisuuteen

Hardsuit Labsin kehittämän Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 -roolipelin julkaisu siirtyy jälleen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:n oli alkujaan tarkoitus ilmestyä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta lokakuussa 2019 ilmoitettiin julkaisun siirtyvän myöhempään ajankohtaan.

Tänään Twitteriin jaetussa tiedotteessa kehittäjät kertovat lykkäävänsä pelin julkaisua jälleen, nyt vuoteen 2021. Syy myöhästymiselle on sama kuin aiemminkin: kehittäjät tarvitsevat lisää aikaa saadakseen teoksen valmiiksi ja tarjotakseen pelaajille parhaimman mahdollisen pelikokemuksen.

Pientä lohtua World of Darkness -universumin faneille tuovat tänä vuonna PC:lle julkaistavat visual novel -tyyliset Vampire: The Masquerade - Shadows of New York ja Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest sekä syyskuussa ilmestyvä tekstipohjainen seikkailu Vampire: The Masquerade - Night Road.