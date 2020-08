YLE Areena lähettää suomalaista Counter-Strikea suorana tänään

YLE Areena lähettää Counter-Strike: Global Offensive -matsin suorana 11. elokuuta.

Suomen elektronisen urheilun keskiössä oleva CS:GO-räiskintä on yksi suosituimmista kilpailullisista verkkopeleistä. Suomessa isoimpia e-urheilukisoja ovat Elisan ja Telian liigat sekä Finnish Esports Leaguen (FEL) liigaturnaukset.

Tänään on mahdollista jännittää kahden suomalaisen CS:GO-joukkueen kohtaamista suorana YLE Areenan kautta:

"Kuopio kohtaa Lappeenrannan Counter-Strike: Global Offensive -pelissä. Kyse on lajin SM-liigan ottelusta. Kauden päätteeksi jaossa on siis yhden kaupungin joukkueelle suomenmestaruus. Kuopion Diginatiivit on tällä hetkellä sarjataulukossa viidentenä. Lappeenrannan Trailblazers johtaa sarjaa."

Diginatiivien ja Trailblazersin CS:GO-kahinat voi katsoa täältä kello 17.45 alkaen.