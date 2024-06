The Sims -henkinen elämäsimulaattori Life by You peruttiin yllättäen – nyt suljettiin myös peliä vuosien ajan työstänyt studio

Elämäsimulaattori Life by You peruttiin studion sulkemisuutisen siivittämänä.

The Sims -henkistä Life by You -peliä kehitti 24 henkeä työllistänyt kalifornialaisstudio Paradox Tectonic. Life by You julkistettiin viime vuoden keväällä, tarkoituksenaan suunnata jo samaisena syksynä Steamin Early Accessiin. Näin ei kuitenkaan syystä tai toisesta käynyt, minkä lisäksi pelin kerrottiin maaliskuussa lykkääntyvän vielä lisää – lopullisesti kunnianhimoinen projekti pistettiin jäähylle alkuviikosta. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Nyt Paradox Interactive kertoo ytimekkäässä tiedotteessa vuonna 2019 perustetun Paradox Tectonicin sulkemisesta toimitusjohtaja Fredrik Westerin kommenttien kera. Viestin voi lukea täältä.