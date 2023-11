Vanha ja uusi kööri kasassa jälleen: Ghostbusters: Frozen Empire sai suorastaan hyytävän ensitrailerinsa

Ghostbusters-saagaa jatkava Ghostbusters: Frozen Empire esittäytyy ensimmäisellä härnäkevideollaan.

Ghostbusters: Frozen Empire jatkaa menestyksekkäästi Haamujengin tarinaa uudelleenkäynnistelleen Afterlifen juonikaarta. Pariminuuttisen kiusoittelutrailerin perusteella toiminta on siirtynyt alkuperäisleffoista tuttuihin maisemiin New Yorkiin, ja mukaan on haalittu sekä vanhat että uudet hahmotuttavuudet – entistä useampi tuntuu myös pukevan ylleen ne legendaariset Haamujengin tamineet.

Näyttelijöistä mukana ovat ainakin Mckenna Grace, Logan Kim, Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Celeste O'Connor, Patton Oswalt, Kumail Nanjiani sekä vanhat tutut Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson sekä Annie Potts. Ohjaajana toimii Monster Housesta, Poltergeististä sekä Scream-sarjasta tuttu Gil Kenan.

Ghostbusters: Frozen Empiren Yhdysvaltain ensi-ilta ajoittuu maaliskuun 29. päivälle ensi vuotta.