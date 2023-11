Lukujärjestelmällä on merkitystä: väärä Call of Duty -peli päätyi Metacriticissä armottoman arviopommituksen kohteeksi

Pelaajat ovat ryhtyneet arviopommittamaan viimeisintä Call of Duty -räiskintää Metacriticissä, joskin negatiivinen palaute tuntuu menneen laajalti tyystin väärälle pelille.

Call of Duty: Modern Warfare III:n (huomaa virallisen kirjoitusasun roomalaisittain merkitty järjestysnumero) lyhyt kampanja on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen niin kriitikkojen kuin pelaajienkin toimesta. Pistekeskiarvoja keräävässä Metacriticissä pelaajien arviopommitus ei tosin ole osunut aina maaliinsa, tämä näkyy erityisesti reilut kymmenen vuotta sitten ilmestyneen Call of Duty: Modern Warfare 3:n tietoja tutkaillessa.

Call of Duty: Modern Warfare 3:n käyttäjäpisteet huitelevat tätä uutista kirjoittaessa 3,6 pisteen tienoilla, mikä on hyvin vähän esimerkiksi sangen kiittäviin kriitikkopisteisiin nähden. KonsoliFINin arvostelussakin räiskintä sai vuonna 2011 mukavat neljä tähteä. Call of Duty: Modern Warfare III:n pistekeskiarvoja ei ole vielä toistaiseksi julkaistu.

Call of Duty: Modern Warfare III julkaistaan perjantaina 10. marraskuuta PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Lisää aiheesta: