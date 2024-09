Vanha kunnon Bomberman vierailee pian mobiilikaasuttelu Hill Climb Racingissa

Konamin Bomberman vierailee pian kotimaisessa Hill Climb Racing 2 -mobiilikaasuttelusssa.

Oululainen Fingersoft ja japanilainen Konami Digital Entertainment julkistivat taannoin brändiyhteistyön, jonka tuloksena Super Bomberman R 2:sta tuttu pommittaja vierailee Fingersoftin Hill Climb Racing 2:ssa. Pelinsisäinen teematapahtuma kestää viikon, jonka aikana pelaajat voivat varustaa hahmonsa Bomberman-asuun ja käyttää aiheeseen sopivia "räjähtäviä pelielementtejä."

"Hill Climb Racingistä on vuosien ajan rakennettu maailmanluokan IP:tä, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tuomme toisen brändin Hill Climb Racing 2:een. Meille on suuri kunnia, että kyseessä on globaali ja arvostettu alan yritys, Konami. Uskomme, että sekä Hill Climb Racingin että Bombermanin fanit tulevat pitämään tästä yhdistelmästä", tunnelmoi Fingersoftin toimitusjohtaja Jaakko Kylmäoja pressitiedotteessa.

Konamin edustaja puolestaan kommentoi yhteistyön Fingersoftin kanssa olleen hieno kokemus, minkä lisäksi japanilaisyhtiöstä toivottiin fanien olevan teematapahtumasta yhtä innoissaan kuin tekijöidenkin.

Vuonna 2013 alkunsa saaneen Hill Climb Racing -sarjan pelejä on ladattu tähän mennessä yli 2 miljardia kertaa. Kakkososa ilmestyi vuonna 2016, ja aiemmin tänä vuonna Fingersoft julkaisi LEGO:n kanssa yhteistyössä kehitetyn LEGO Hill Climb Adventuresin.

Super Bomberman R 2 -tapahtuma löytyy puolestaan Hill Climb Racing 2:sta 25. päivä syyskuuta alkaen ja on pelattavissa 2. lokakuuta asti. Pelin voi ladata maksutta Google Play- ja Apple App Store -kaupoissa, aivan kuten muutkin sarjan tuotokset.