Xbox Onen kauppapaikka kokee täysremontin – pian Insider-jäsenten testattavissa

Microsoft uudistaa täysin Xbox-konsoleidensa kauppapaikan käyttöliittymän.

Xbox Onen kauppapaikka on todellakin pistetty alusta saakka täysin uusiksi. Päivitetty käyttöliittymä on Microsoftin mukaan tuplasti aiempaa nopeampi käyttää, kaupan auetessa alle kahdessa sekunnissa. Myös hakutoimintoja on paranneltu, joten jatkossa tuotteita voi hakea suoraan kategorian perusteella. Lisätietoja voi haeskella Xboxin uutisivulta, täältä. Kuvia voi ihastella uutisen lopun galleriasta.

Uudistettua kauppaa jaellaan Insider-jäsenille asteittain tästä päivästä alkaen. Lisätietoja Insider-jäsenyyksistä täällä.