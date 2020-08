Wipeout-henkeä huokuva PACER päivättiin syyskuulle – huimapäinen meininki näyttäytyy uudella trailerilla

Ehtaa Wipeout-henkeä huokuva PACER julkaistaan syyskuun 17. päivä.

R8 Gamesin työstämä PACER tarjoaa huimapäille passelia kilvanajoa, tietysti futuristisessa miljöössä. Mukana on peräti 14 eri rataa, joista kaikista on tarjolla vielä kolme eri variaatiota. Pelimoodejakin on heitetty pakettiin peräti kahdeksan erilaista, näistä mielenkiintoisimpiin lukeutuu battle royalesta inspiraationsa saanut Storm. Menevästi jumputtavalla ääniraidalla pauhaavat muun muassa Tim "CoLD SToRAGE" Wright, Dub FX sekä Ed Harrison.

PACER-kaahailun äärelle päästään PC:llä, Xbox Onella sekä PlayStation 4:llä.