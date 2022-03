Yhteistyöhön nojaava We Were Here Forever -seikkailupeli päivättiin toukokuulle.

Kehittäjä Total Mayhem Games asetti julkaisupäivän We Were Here Forever -pulmaseikkailulleen. Peli julkaistaan PC:lle Steamin ja Epic Games Storen kautta 10. toukokuuta. Tarkemmin päiväämättömien PlayStation 5-, PlayStation 4-, Xbox Series- ja Xbox One -versioiden kerrotaan seuraavan pian PC-julkaisun jälkeen.

Total Mayhem Games julkaisee myös kuuden jakson mittaisen live-action-videosarjan nimeltä We Were Here Stories: Chronicles of Castle Rock. Videosarja availee pelin taustatarinaa tutustuttaen yleisön sen juonikuvioiden perukoihin.

We Were Here Forever -päiväystrailerin ja ensimmäisen We Were Here Stories -jakson voi katsoa nyt alta.