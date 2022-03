Cyberpunk 2077 päivittyy jälleen – pitkä lista bugikorjauksia ja parannuksia myös uudella konsolisukupolvella

Cyberpunk 2077:n uusin päivitys on julkaistu ja pian saatavilla kaikilla peliä tukevilla alustoilla.

CD Projekt korjailee Cyberpunk 2077:ää tasaiseen tahtiin. Seuraavana on vuorossa 1.52-päivitys, joka keskittyy bugikorjauksiin. Erinäisten hienosäätöjen lisäksi päivityksen on määrä korjata reilut kymmenen erilaista tehtäviin liittyvää ongelmaa. Visuaaliselta puolelta esimerkiksi animaatioita ja tavaroiden puuttumista tai siirtymistä on paikkailtu.

Cyberpunk 2077 saa myös muistinkäyttöä parantavia ja pelin kaatuilua vähentäviä uuden konsolisukupolven korjauksia. PlayStation 5 -version tallennusongelmat luvataan niin ikään laittaa kuntoon. Xboxilla puolestaan ohjaimen sammuttamisen ja taukovalikkoon samaan aikaan siirtymisen ei enää pitäisi aiheuttaa pelaajan jumittumista.

