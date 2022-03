Ubisoftin huhuillaan työstävän täysin uutta Prince of Persia -seikkailua – inspiraatiota haettu Ori-sarjan peleistä

Ubisoft on työstämässä uutta osaa ikoniseen Prince of Persia -pelisarjaansa, huhuilee Xfiren Tom Henderson.

Ubisoft Montpellierin työstämä Prince of Persia -projekti heittäisi pelaajansa 2,5 ulottuvuuteen. Inspiraatiota on kuuleman mukaan haeskeltu ainakin Moon Studiosin tunnelmallisista ja niin kriitikoiden kuin pelaajienkin rakastamista Ori-peleistä (Blind Forest, Will of the Wisps). Kyseessä on siis täysin eri projekti kuin jo aiemmin julkistettu Sands of Time Remake.

Vielä julkistamaton Prince of Persia olisi Hendersonin mukaan osa 20 pelin joukkoa, jotka kaikki esitellään tarkemmin lähitulevaisuudessa. Näihin lukeutuvat lisäksi esimerkiksi The Crew 3, uusi Immortals Fenyx Rising, pitkään työstetty Skull & Bones, Tom Clancy's The Division Heartland, Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake sekä Assassin's Creedit Rift ja Infinity.

Lisää aiheesta: