Yli 50 kotimaista keskustelupalstaa on nyt arkistoitu – turvassa ovat KonsoliFINin foorumin ohella MuroBBS, Hommaforum, Punk in Finland ja useat muut

Kaikkiaan 55 suomalaista keskustelupalstaa on nyt arkistoitu tuleville sukupolville Kansalliskirjaston ylläpitämän Suomalaisen verkkoarkiston toimesta.

Joukossa on monia vuosien varrelta tuttuja keskustelupalstoja, kuten Punk in Finland, Hommaforum, Pakkotoisto sekä MuroBBS. Myös KonsoliFINin foorumi kuuluu arkistoituun joukkoon.

Aineisto on kerätty vuosien 2022–2023 aikana, joten tallentamisen jälkeen tehdyt julkaisut eivät ole mukana. Foorumeilta on kerätty tavaraa vuodesta 2006 lähtien, jolloin tekijänoikeuslaki antoi Kansalliskirjastolle oikeuden tallentaa aineistoja tietoverkoista. Kotimaisen julkaisutuotannon tallettamista koskeva laki on puolestaan velvoittanut Kansalliskirjastoa tallentamaan suomalaisia verkkoaineistoja vuodesta 2008 lähtien.

Lista tallennetuista keskustelupalstoista löytyy verkkoarkiston hakemistosta. Lisätietoa arkistoinnista voi puolestaan lukea Kansalliskirjaston uutisesta.