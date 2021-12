Yli nelituntinen Battlefield-dokumentti avaa koko pelisarjan historian yhdeltä istumalta

Uusi dokumentti valottaa Battlefield-pelisarjan 20-vuotista historiaa.

YouTubettaja Nick930 on julkaissut jälleen uuden pelidokumentin. Battlefieldin historiasta kertova yli nelituntinen video seuraa tänä syksynä julkaistua Metal Gear -sarjan taustaa avaavaa dokumenttia. Nick930:n luomuksiin kuuluvat myös Call of Dutysta, GTA:sta, The Witcheristä ja Donkey Kongista kertovat teokset.

Battlefieldin tarinan Refractor Gamen Codename Eaglesta DICE:n Battlefield 2042:een kattavan dokumentin voi katsoa suoraan alla olevasta upotuksesta tai YouTuben kautta.