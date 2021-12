Cobra Kai saapuu Fortniteen

Fortnite ja Cobra Kai ne yhteen soppii. Tai jos ei muuten, niin Fornite-peliin ainakin saadaan Cobra Kai -aiheista sisältöä.

Tarjolle tuodaan televisiosarjan kolmen eri koulun vaatetuksiin sonnustautuneita skinejä, jotka voi ostaa erikseen tai kahdessa setissä. Näiden ulkoasujen lisäksi myyntiin saapuu erillinen varustepaketti, joka tuo mukanaan hakkua, kosmeettista esinettä sekä Karate Kid -elokuvastakin tutun kurkipotkun emotena.

Cobra Kain uusi tuotantokausi on juuri saapunut Netflixiin. Televisiosarja ei ole ainoa Forniteen tuotu viihteenmuoto, sillä pelin maailmassa on nähty hahmoja muun muassa The Matrixista, Gears of Warista ja Narutosta.