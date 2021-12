Pelaajat kaikkoavat vauhdilla Battlefield 2042:n ääreltä – jopa Farming Simulator 22 on Steamissa suositumpi

Battlefield 2042 ei tuntuisi oikein saavan pidettyä kiinni pelaajistaan, kiitos aavistuksen penkin alle menneen julkaisun.

Battlefield 2042 oli itseasiassa parin viikon takaisen julkaisunsa aikaan kohtuullisen suosittu ainakin pelaajamääriensä perusteella. Räiskintä kuitenkin on kärsinyt teknisistä ongelmista, joita ei ilmeisesti ole saatu vielä siloteltua pelaajia miellyttävään kuosiin. SteamDB:n mukaan viimeisen 24 tunnin huippulukema 34 005 pelaajaa onkin hurja pudotus kaikkien aikojen 105 397 pelaajan käyttäjäpiikistä. Tilanne on uutista kirjoittaessa se, että jopa Farming Simulator 22 on DICE:n jättiräiskintää suositumpi, ainakin jos tarkastelee pelkkiä Steamin lukemia.

Battlefield 2042 on saatavilla PC:n lisäksi Xbox- ja PlayStation-konsoleille. KonsoliFINin uunituoreen arvostelun voi lukaista täältä.

Lisää aiheesta: