Knockout City muodostui EA:lle menestykseksi – yli viisi miljoonaa pelaajaa kasassa

Electronic Artsin Knockout City on muodostunut menestykseksi ainakin pelaajamääriensä perusteella.

Velan Studiosin kehittämä Knockout City on onnistunut haalimaan linjoille jo kiitettävät viitisen miljoonaa innokasta vain parissa viikossa julkaisun jälkeen. Palloilu on toki saatavilla niin EA Playstä kuin Xbox Game Pass Ultimatestakin, minkä lisäksi tarjolla on ilmaiskokeilumahdollisuus – tästä huolimatta viiden miljoonan pelaajamäärät tuntuvat yllättäneen Electronic Artsin positiivisesti.

Knockout City on saatavilla PC:lle, Switchille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.

