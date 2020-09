Yllätys tuoreessa Nintendo Direct Minissä: kehuttu Ori and the Will of the Wisps saapuu Switchille tänään

Juuri päättynyt Nintendo Direct Mini tarjosi yllätyksen metroidvania-genren ystäville.

Moon Studiosin kehittelemä ja Xbox Games Studiosin julkaisema Ori and the Will of the Wisps saapui Nintendon Switch-konsolille vielä tämän päivän aikana. Tätä luettaessa pelin pitäisi jo olla saatavilla. Nimikkeestä julkaistaan myös myöhemmin iam8bit-verkkokaupan kautta spesiaaliversio, josta kuvamateriaalia trailerin alla.

Nimike sai sivustomme arvostelussa täydet viisi tähteä useiden kehujen saattelemana. Tarkemmat perusteet voi lukea tämän linkin kautta (klik).