Epic Storen ilmaispelivalikoima on mennyt vaihtoon tuttuun torstaiseen tyyliinsä.

Tällä kertaa tarjolle on heitetty peräti kolme nimikettä, joista jokaisen voi ladata aina syyskuun 24. päivään saakka. Mukaan on kelpuutettu Football Manager 2020, Stick it to the Man sekä Ubisoftin hakkeriseikkailu Watch Dogs 2. Ensi pelisatsista tiedetään jo Rollercoaster Tyvoon 3: Complete Edition, joka saapuu tarjolle nykyisen kolmikon jälkeen.

Nappaa ilmaispelit talteen suoraan Epic Storesta, täältä.