Activision esitteli Call of Duty: Black Ops Cold Warin kampanjaa reilun neljän minuutin trailerin verran

Activision oli rahdannut eiliseen PlayStation Showcase -lähetykseen reiluhkosti kuvaa seuraavasta Call of Dutystä.

PlayStation 5 -konsolilta napattu Nowhere Left to Run -kiusoittelutraileri tarjoaa neljän minuutin siivun Call of Duty: Black Ops Cold Warin kampanjan alkumetrejä. Meininkihän kasvaa heti kättelyssä eeppisiin mittoihin, kun CIA-agentti Alex Mason kumppaneineen ajaa nelirenkaisilla menopeleillään takaa valtavaa rahtilentokonetta.

Treyarchin ja Raven Softwaren työstämä Call of Duty: Black Ops Cold War julkaistaan marraskuun 13. päivä PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S/X:lle.