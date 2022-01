Kätevästi mukana kulkeva kotiteatteri – katsauksessa kannettava Xgimi Halo+ -projektori

Tekniikan kehittyessä mekaanisia vempeleitä on alettu pusertamaan aina vain pienempään muottiin. Viime aikoina myös videotykkejä on nähty kulkevan varovasti kannettavampaan suuntaan. Tähän lokeroon loksahtaa itselleni uppo-oudon Xgimin valmistama Halo+ -videoprojektori.

Pieni ja aikamoisen söpö

Tiesin toki Halon pienuudesta jo ennen arviokappaleen saapumista, mutta tästä huolimatta hädin tuskin halpaa perusmallin USB-kajaria isomman masiinan kompaktius yllätti positiivisesti. Parikymmentä senttiä korkea vehje myös näyttää ulkoisesti jonkin sorttiselta kaiutintornilta – tämä johtunee siitä, että moinen onkin integroitu laitteen sisuksiin. Projektoria ei ole vuorattu kaiken maailman liittimillä tai turhilla napeilla, mikä korostaa entisestään simppeliä ja sen myötä kohtuullisen silmää miellyttävää ulkoasua. Mukana on lisäksi koronatestiä muistuttava ja Google-puhehakuja ymmärtävä kauko-ohjain, jossa on perusnapit esimerkiksi käyttöliittymässä navigointiin ja äänenvoimakkuuden säätelyyn.

Halon AUX-, HDMI -ja USB-portit on jemmattu takapaneelin yläosaan, mikä jättää liitinpiuhan ja virtajohdon hieman rumasti roikkumaan. Letkukaaoksesta ei kuitenkaan voi onneksi puhua, sillä pääsääntöisesti yksi HDMI-piuha riittää laitteen liittämiseen haluttuun videolähteeseen, vaikkapa sitten läppäriin. Ilman virtajohtoakin pärjää speksien mukaan jopa pari tuntia, mikä osoittautui testisessioiden aikana jotakuinkin paikkansapitäväksi väitteeksi. Sanomattakin lienee toki selvää, että pidempiä leffamaratoneja ei kannata suunnitella pidettäväksi ilman lähistöltä löytyvää virtapistoketta.

Ulkoisista seikoista mainittakoon vielä projektorin linssi, jonka suojaamiseen kolhuilta ei ole syystä tai toisesta tarjolla minkään sorttista estettä. Itse kyhäsin oman suojani shampoopullon muovikorkista ja koristeteipistä, jotta kallisarvoinen vehje ei taantuisi rikkoontuneen linssin vuoksi verkonpainoksi. Halon pohjassa on lisäksi kevyen kallistuksen mahdollistava jalustin ja perusmallin kierteet esimerkiksi tripodia varten. Projektori tuntuu joka suhteessa jämäkältä ja kestävältä kolhuille harmittavan alttiiksi jäävää linssiä lukuun ottamatta.

Virta päälle ja menoksi

Käyttöönotto on tehty suorastaan hämmentävän vaivattomaksi käyttäjälle. Virta päälle, linssi osoittamaan edes jotakuinkin seinää kohden, minkä jälkeen mainiosti toimiva automaattinen kalibrointi asettaa kuvasuhteen kuntoon käyttäjänsä puolesta. Automaattinen kuvansäätö mahdollistaa esimerkiksi sen, että projektorin ei tarvitse sijaita lähimainkaan keskellä, vaan näkymä on kunnossa laitteen hyrrätessä vaikkapa sivupöydällä. Myöskään äänilähteiden kanssa ei tarvitse sen suuremmin kikkailla, sillä Harman Kardonin sisäänrakennettu äänentoisto tarjoaa yllättävänkin jämäkän äänimaailman ainakin sisätiloissa. Kokonaisuutena laite on todella helppo käyttää, mikä aiheutti erityisesti uudenvuoden jälkeisen aamun oloissa loikoilleessa testiryhmässä tyytyväisyyttä.

Halo+ kätkee sisäänsä mukavana yllärinä televisioista tutun Android TV -ohjelmiston, jonka ansiosta masiina hoitaa pätevän projektorin virkaa myös itsenäisesti. Kunhan alun kirjautumishässäkän saa hoidettua kunnialla, on Play-kaupassa tarjolla kaikki suosituimmat sovellukset ja suoratoistopalvelut HBO:sta ja YouTubesta suomalaiseen Ruutuun saakka. Se suurin ja suosituin, Netflix, ei syystä tai toisesta suostunut pyörittämään videoita esikatselupätkiä pidemmälle, vaan tuloksena oli aina tyly virheilmoitus – kuuleman mukaan tämän ongelmatilanteen saa kierrettyä kevyellä kikkailulla, mutta moinen sai ainakin toistaiseksi odottaa.

Halo Infiniteä Halo Plussalla

Pelikäyttöön Halo+ on myös kelpo vehje, vaikka 1080p-tarkkuutensa puolesta tästä ei luonnollisestikaan tule muodostumaan television korvaajaa. Pitkähköllä HDMI-piuhalla ja laitteesta pelimoodin päälle pistämällä sain kuitenkin heijastettua makuuhuoneen seinälle varsin mellevät Halo Infinite -pelisessiot ilman häiritsevää viivettä. Äänimaailma jää tässä tapauksessa tietysti reilusti kotiteatterin jalkoihin, mutta pelaamista se ei toki estä millään tavalla. Voisin kuvitella Halon vaikkapa vaivattomaksi peliprojektoriksi illanviettoihin, jossa paikalla on enempi porukkaa – LAN-karkeloihinhan vehkeen voi kuskata kätevästi vaikkapa olkalaukussa tai selkärepussa. Metsävaelluksille en kuitenkaan projektoria ryhtyisi vajaan parin kilon painon vuoksi kanniskelemaan kuten aina niin iloisissa mainostrailereissa jostain syystä tehdään.

Pakkohan se on toki loppukaneettina ja rehellisyyden nimissä myöntää, että tuhannen euron hujakoille asettuva hinta on kohtuullisen suolainen eikä Halo+ -projektoreita ihan jokaisen viikkorahoilla ostella. Mikäli tarvetta juuri tämänkaltaiselle erikoistilanteiden laitteelle on ja sitä paljon puhuttua pätäkkää riittää kylliksi, voi ostohousut pistää huoletta jalkaan ja marssia kauppaan.