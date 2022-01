Lajin helppous viehättää – Gloomhaven houkuttelee yhä kevytroolipelaamaan

Gloomhaven sisältää satoja tunteja laatupeliaikaa toimien porttihuumeena suuremmille roolipeleille.

Monille aktiivisille lautapelaajille BoardGameGeekin listojen pitkäaikainen ykkönen ei tule yllätyksenä. Gloomhavenin 150 euron hinta voi vieroittaa osan pelaajista, mutta tuntihinta on silti varsin matala.

Saapukoon turpasauna.

Kevytroolipelien aatelia

Huhtikuussa arvostelimme nurinkurisesti Gloomhavenin itsenäisesti toimivan lisäosan Jaws of the Lion, joka osoittautui koronakaranteenien pelastukseksi ja parisuhteen peruspuhteeksi. On siis enemmän kuin tarpeellista tarkastella myös varsinaista pääpeliä, jossa tekemistä riittää! Tarjolla on satakunta tehtävää, joista kunkin läpäisy kestää tunnista kahteen. Osa tehtävistä sulkee toisensa pois, mutta siitä huolimatta tekeminen ei lopu aivan heti.

Gloomhavenia voisi kuvailla kevytroolipeliksi, jossa jokainen pelaaja pääsee osallistumaan pelihahmona. Erillistä pelinjohtajaa ei tarvita, vaan taistelu tapahtuu kirjasta luettavaa pelimekaniikkaa vastaan. Kiehtovan monipuolinen systeemi tarjoaa valtavan määrän erilaisia mahdollisuuksia, kombinaatioita ja erilaisia yllätyksiä. Säännöt ovat keskipitkät, mutta selkeät – lisäksi poikkeustapauksiin löytyy loputtomiin neuvoja verkosta.

Koska kyseessä on yhteistyöpeli, voivat pelaajat huijata ainoastaan itseään. Periaatteessa mekanismi ohjaa tiettyyn individualismiin ja jopa luovaan kaaokseen: sääntöjen mukaan pelaten karttuneet rahat ja aarteet ovat hahmon omia, eikä niitä saa jakaa muille. Myöskin koordinaatio taistelun aikana on tarkoitus olla pienen sodan sumun takana, esimerkiksi ajatuksia seuraavan vuoron suunnitelmista saisi jakaa vain yleisellä tasolla. Käytännössä tämä johtaa alioptimointiin ja luovaan sähellykseen. Voimapelaajat ja huonot häviäjät saavat toki sopia keskenään talon säännöistä.

Tutkittavaa riittää valtavasti – jokainen numeroympyrä on paikka tehtävätarralle.

Yksinkertaisen monimutkainen mekaniikka

Taistelu pyörii irtopalikoista rakennetun kartan ja kortteina pelattavien toimintojen varassa. Kullakin vuorolla jokainen pelaajista lyö samanaikaisesti pöytään kaksi korttia, joista toinen, pelaajan valitsema kortti määrittää hahmon aloitepisteet. Myös jokaiselle hirviötyypille nostetaan aloitteen ja iskutyypin sisältävä toimintakortti, jolloin yksiköille muodostuu toimintajärjestys.

Hahmojen toimintakortit on jaettu ylä- ja alaosaan, jotka sisältävät erilaisia toimintoja. Pelaaja saa käyttää yhden ylä- ja alatoiminnon, jotka on mahdollista valita vasta oman vuoron koittaessa. Tyypillisesti ylätoiminnoilla lyödään ja alatoiminnoilla liikutaan – hyvin karkeasti yksinkertaistaen. Näin kahden kortin valinnalla on mahdollista luoda joko tehokkaita synergiakomboja tai joustavia mahdollisuuksia reagoida muiden toimintoihin.

Hirviöt liikkuvat mekaanisesti toimintakortin mukaisesti, tyypillisesti liikkuen kohti lähintä pelaajaa ja lyöden. Aina toiminta ei ole näin yksinkertaista, vaan niin pelaajilta kuin hirviöiltä löytyy yhä mielenkiintoisemmaksi avautuvia erikoisliikkeitä. Oman lisäulottuvuutensa tuo magiajärjestelmä, jossa osa iskuista aktivoi vuoron päätteeksi yhden kuudesta elementtityypistä. Osa toiminnoista voi kuluttaa aiemmin aktivoitua magiaa buustatakseen iskun tehoa.

Osuman tuottama vahinko määritellään erillisen korttipakan avustuksella. Vahinko tulee suoraan, joten erillistä tarkistusta sille osuuko lyönti ei tarvita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainakin lähitaisteluhahmoille tulee jatkuvasti pientä vahinkoa. Hahmoilla ja hirviöillä on omat vahinkopakkansa. Pelaajat kehittävät erikseen kädessä pidettäviä toimintakortteja ja vahinkopakan koostumusta.

Paketti kaipaa kovasti erikseen ostettavaa järjestelijää.

Komeaa kimppakivaa

Gloomhaven luetaan lautapelien kategoriaan, mutta se on osaltaan hämärtänyt positiivisella tavalla lautapelien ja roolipelien rajaa – ja tämä on varmasti osa julkaisun viehätystä. Peliin osallistuminen ei vaadi pitkien sääntökirjojen tankkaamista, vaan monimutkaisuus vastaa ennemmin laajan lautapelin sääntöjä. Järjestelmä tukee kahdesta neljään pelaajaa, eikä ryhmän kokoonpanon tarvitse olla sama jokaisella pelikerralla. Vaikeus skaalautuu myös tehokkaasti pelaajamäärän ja hahmojen tasojen mukaan.

Roolipeli paistaa kuitenkin läpi, sillä vaikka hahmoilla ei ole rajattomia toimintamahdollisuuksia, on kuljettava putki varsin leveä. Valittavana on aina runsaasti erilaisia tehtäviä valittavaksi. Lisäksi yksittäisiä kohtaamisia tiellä ja kaupungissa kertyy mittavasti. Säännöt kannustavat myös roolipelaamaan hahmoja, ja vaikka 17 hahmoa tulevat suoraan paketista, ovat ne hyvin uniikkeja ja mielenkiintoisia luomuksia. Hahmonkehityksen myötä pelaaja pääsee vaikuttamaan kykyihinsä varsin monipuolisesti.

Oikeastaan ainoa motkotuksen aihe löytyy valtavasta määrästä nippeleitä ja nappeleita. Niiden organisointi vaatii runsaasti pakastepusseja, tai ennemmin erikseen ostettavan järjestelijän. Investointi kuitenkin kannattaa, silä tarjolla on todella runsaasti hupia. Kun kaveripiiri on saatu koukutettua Gloomhaveniin, voi seuraavana lähteä ehdottelemaan kiivasta iltaa vaikkapa Dungeons & Dragonsin parissa!