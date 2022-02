Tarkastelussa tanakka pelihiiri SteelSeries Rival 650

Rival 650 -langaton pelihiiri on laadukas, mutta noin 125 euron hintalappu hirvittää hieman.

SteelSeriesin laitteet tunnetaan parhaiten laadukkaista kuulokkeistaan. Nyt tarjolle on tullut valmistajan Rival-sarjan langaton pelihiiri.

Hiiri ei sovellu aivan pienikätisille.

Isojen pelaajien valinta

Ensimmäinen vaikutelma hiirestä on varsin laadukas, sillä kumiset sivuosat antavat tukevan vaikutelman ja saavat otteen pysymään tiukasti kiinni. Hiiressä on odotettu määrä painikkeita: kaksi peruspainiketta, rulla, liikenopeutta muuttava keskipainike sekä kolme peukalopainiketta.

Itselleni ongelmaksi muodostui hiiren koko. Sen pituus on runsaat 13 senttimetriä, mikä on kaltaiselleni pienikätiselle pelaajalle hieman liian paljon. Esimerkiksi peukalopainikkeita on tarjolla kolme kappaletta, mutta kykenen ylttämään niistä ainoastaan kahteen. Tämä on tosin ilmeisesti tarkoituksenmukaista, sillä kauimmaisin painike on oletuksena deaktivoitu.

Lisäksi kokonsa puolesta kämmenote on ainoa järkevä tapa käyttää hiirtä. Tämä on onneksi myös oma ergonominen valintani, joten koostaan huolimatta laite pysyy käyttökelpoisena.

Paketin mukana tulee mielenkiintoisena lisänä tasapainoa säätävät lisäpainot.

Painavan hiiren lisäpainot

Kaikissa premium-hiirissä on usein oma kikkansa, ja tällä kertaa erikoisuutena ovat paketin mukana tulevat lisäpainot. Kahdeksan kappaletta neljän gramman painoisia punnuksia tarjoavat säätömahdollisuuksia tasapainottamaan hiirtä halutulla tavalla. Kokonaisuus on tosin melko painava jo ilmankin lisäpainoja, joten itselläni punnukset saivat jäädä kumikoteloonsa. Ammuskelupeleissä painavuudesta on muutenkin lähtökohtaisesti vain haittaa.

Akun kestoksi luvataan varsin konservatiivisesti 10+ tuntia pelikäytössä, mutta käytännössä akku tuntui kestävän pidempään. Lisäksi hiiri on käytettävissä myös latauksen aikana, joten yllättävä akun simahdus ei kaada maailmaa tiukassa paikassa. Hiiren ledit toimivat myös akkuindikaattorina, joten punaiset välähtelyt herättelevät pelaajaa jo siinä vaiheessa, kun akkua on alle 10 prosenttia jäljellä. Parin viikon testailulla on vaikeaa arvioida kuinka hyvin akku säilyttää kestonsa pitkällä aikavälillä.

Yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-donglen välityksellä, ja lataus tapahtuu erillisen piuhan kautta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että hiiri varaa kaksi USB-porttiani, sillä en uskaltaisi piilottaa latauspiuhaa työpöydän laatikkoon, josta en kuitenkaan löydä sitä hädän iskiessä. Jostain syystä hiiren päässä käytössä ei ole USB-C, vaan mikro-B-portti, joten latauspiuhan kiinnitys vaatii hieman huolellisuutta.

Painikkeiden toimintoja, makroja, herkkyyttä ja värien toimintaa säädetään valmistajan oman SteelSeries GG -ohjelmiston avulla. Ohjelmisto tyydyttää odotukset, vaikka suurin osa sen toiminnoista keskittyykin valmistajan näppäimistöjen konfigurointiin.

SteelSeries GG -ohjelmisto tarjoaa kohtuullisen määrän säätömahdollisuuksia.

Laatua, mutta millä hinnalla?

Markkinointimateriaalien mukaan latenssi ja tarkkuus ovat jälleen kerran omaa luokkaansa. Saattaa ollakin – amatöörikäytössä tässä laatuluokassa eroja on vaikeaa erottaa. Epäilen silti, että yksikään ammattipelaaja uskaltaisi altistaa itseään langattomien laitteiden mahdollisesti tuottamalla lisälatenssille tai -häiriölle. Itselleni langattomuus on kuitenkin erinomainen lisä.

Kokonaisuutena arvioiden Rival 650 Wireless on laadukas pelihiiri vaativaan käyttöön. Suurimpia huolenaiheitani ovat sen suurehko koko, melkoisen jykevä paino sekä korkea hinta. Monelle pelaajalle jykevyys voi olla positiivinen ominaisuus, mutta omalla toimintapelikäytölläni se on valitettavasti hutikuti.