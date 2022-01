Kelpohiiri lisätyylipisteillä – Arvostelussa Mad Catz R.A.T. Pro X3 Supreme Edition -pelihiiri

Mukava hiiri on tärkeä elementti jokaisen PC-pelaajan arsenaalissa, ja siksi sen etsimiseen kannattaa todella syventyä. Etsin pitkään korviketta tarpeeksi epämukavalta tuntuneelle perushiirelleni, joten ilahduin nähdessäni Mad Catz R.A.T. Pro X3 -hiiren ja sen futuristisen hauskan ulkoasun. Hiiri vaikutti tuotekuvien perusteella tuntuvan kämmenen malliini sopivalta, mutta onko ominaisuuksien ja ulkonäön muokattavuus hintalappunsa väärti?

Mad Catzin uutukaishiiri on ollut testissä kaikenlaisissa nimikkeissä Minecraftin ja Apex Legendsin välillä, eikä R.A.T. Pro ole vielä pelihetkien aikana pettänyt kertaakaan. Hiiren mukana tulevat lisänapit ovat helpottaneet Apex Legendsin kaltaisissa hahmokeskeisissä ammuskelupeleissä, joissa hahmoilla on erikoisia kykyjä perusammunnan lisäksi. Sivunäppäimet on aseteltu täydellisille paikoille keskivertoa pienempää kättäni varten, eikä minun tarvitse tehdä mitään ylimääräisiä liikkeitä yltääkseni tiettyä nappia kohti.

Valttina muokattavuus

Kuten aiemmasta kuvasta on pystynyt päättelemään, hiireen voi asettaa makroja eli erilaisia oikopolkuja tietokoneen toimintoihin tai kansioihin. Itselleni suurin hyöty on ollut toistaiseksi ainoastaan ruutukaappaus napin siirtämisestä yhdelle hiiren sivunapeista nopeita tilanteita varten, jolloin kuvat tallentuvat omaan kansioon myöhempää käyttöä varten. Makrojen lisäksi kursorin liikkumisen herkkyyttä voi säätää ja tallentaa jopa kymmenelle eri profiilille. Käyttäjä voi siis asettaa tarpeidensa mukaan eri nimikkeille sopivat hiiriasetukset, joita vaihdetaan nappia painamalla.

Hiiren pakkauksesta ja sisällöstä käy ilmi, että monia hiirestä ulkonevia osia ja laattoja pitäisi pystyä vaihtamaan. Kyseisen vaihtoehdon tarjoaminen on ilahduttavaa, mutta ohjekirjoissa ei valitettavasti anneta tarkkaa opastusta siihen, miten palasten tulisi irtoa, kuinka paljon voimaa pitäisi käyttää tai millaisella kädenliikkeellä palat irtoaisivat paikoiltaan. Pelkät ulkonevat nuolet eivät ole peruskäyttäjälle läheskään riittävä ohjeistus, enkä uskoisi niiden riittävän edes harjaantuneemmallekaan käyttäjälle. Suosittelen siis etsimään muiden tekemiä videoita tämän hiiren kasaamisesta ja purkamisesta, jos R.A.T. Pro kiinnostaa erityisesti sen muokattavuuden takia.

Kelvollinen hiiri ylimääräisillä ominaisuuksilla

Työ- sekä pelikäytössä R.A.T Pro X3 on suoriutunut lähes täydellisesti. Ainoa ongelma, jonka olen käytössä kohdannut, on ollut hiiren toistaiseksi selittämätön jäätyminen. Yhtäkkiä internetin selailun aikana kursori saattaa jumittua satunnaiseen paikkaan, mikä toistaiseksi on korjaantunut klassisella hiiren usb-johdon irroittamisella ja uudelleenkiinnittämisellä tietokoneeseen. En osaa sanoa, onko ongelma korjaantunut uusimmassa päivityksessä, sillä havahduin uusien ajurien olemassaoloon osittain vahingossa. Nimittäin ainoa tapa tietää päivitettyjen hiiriajurien olemassaolosta on mennä hiiriohjelmiston support-välilehdellä sijaitsevan linkin kautta valmistajan sivuille ja verrata ohjelmiston nimessä olevaa numeroa jo asennettuun. Mielestäni saman voisi hoitaa kuluttajaystävällisemmin pienellä ilmoitusikkunalla Mad Catz -ohjelman sisällä.

Suosittelen lämmöllä Mad Catz R.A.T Pro X3 Supreme Edition -hiirtä heille, joille hiiren on oltava vähintään yhtä tyylikäs kuin monet kauppojen "pelaajille" suunnatut tuotteet rgb-valoineen. Muilla tavoin hiiri toimii yhtä hyvin kuin monet yleismuotoiset perushiiret.