Vuonna 2022 nähdään VÄHINTÄÄN nämä neljä videopeleihin perustuvaa elokuvaa, halusitte tai ette

Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Tuttu lausahdus pelielokuvien ollessa kyseessä, ja sitä päästään toistelemaan myös tänä vuonna.

Vuonna 2022 videopeleihin perustuvien elokuvien ystäviä hemmotellaan. Mikäli siis hemmotteluksi lasketaan useamman pelielokuvan julkaiseminen. Laadusta ei etukäteen osaa sanoa juuta tahi jaata.

Uncharted (helmikuu)

Tom Hollandin ja Mark Wahlbergin tähdittämä raina ammentaa useammasta eri Uncharted-pelistä. Toimintapätkä keskittyy pelien päähahmona toimineen Nathan Draken nuoruusvuosiin ja Sullyn viiksettömyyteen. Trailerin helmikuussa elokuvateattereihin tulevasta kokemuksesta voi katsoa alta.

Sonic the Movie 2 (huhtikuu)

Maailman nopein siili tekee paluun näillä näkymin huhtikuussa. Menossa on mukana ensimmäisestä osasta tutut näyttelijät James Marsden ja Tika Sumpter sekä Jim Carrey ilkeänä tohtori Robotnikina. Ben Schwartz jatkaa niin ikään Sonicin äänenä. Toisessa osassa soppaan heitetään mukaan peleistä tutut Tails-kettu sekä Idris Elban ääninäyttelemä Knucles-nokkasiili. Traileri tulevasta lupailee samantyylistä menoa kuin ensimmäisessä edestottamuksessa.

Super Mario (joulukuu)

Nintendon maskotti tähdittää ensi vuonna saapuvaa animaatioelokuvaa, jota pelitalo työstää yhdessä Itse Ilkimys- ja Kätyrit-filmit työstäneen Illumination-studion kanssa. Rainan ääninäyttelijät aiheuttivat aiemmin jonkin sortin haloota, kun Chris Prattin kerrottiin olevan tutun viiksivallun äänenä. Muut roolitukset Seth Rogenin Donkey Kongista Anya Taylor-Joyn Peachiin voi tsekata tämän uutisen (klik) avulla. Itse filmin pitäisi saapua katsottavaksi ainakin Atlantin tuolla puolen joulukuun lopussa.

Borderlands (julkaisuajankohta ei tiedossa)

Borderlands-peleihin perustuvalta elokuvalta sopii odottaa paljon. Näin ainakin, mikäli projektiin kiinnitetty tähtikatras antaa mitään osviittaa tulevasta. Mukana on näet nimekästä näyttelijää, joita ovat muun muassa Cate Blachett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black. Tsekkaa koko näyttelijäkaarti tämän kuvilla varustetun jutun kautta: Epäilyttävän suuria tähtiä ollakseen videopelielokuva – tältä Borderlands-filmin näyttelijät näyttävät hahmoihinsa verrattuna. Rainalle ei ole vielä kertoa tarkkaa julkaisuajankohtaa, mutta tämä vuosi on mitä todennäköisin.

Ehkä myös nämä?

Vuonna 2022 voidaan nähdä myös oheiset elokuvat, jos tähtien ja kuiden asennot ovat oikeat. Eli jos filmien työstäminen, kuvaukset ja muut asiat saadaan valmiiksi tarpeeksi ajoissa.

Tom Clancy's The Division - Vielä nimeämätön elokuva, joka perustuu Ubisoftin Tom Clancy -nimikkeeseen, olisi tuloillaan Netflixiin. Mutta tämän vuoden aikana? Ehkä, minkään sortin julkaisuajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

Five Nights at Freddy's - Ohjaajavaihdos ja kivinen kehityspolku eivät lupaa hyvää. Rainan piti saapua jo vuonna 2020, mutta nykytila on tuntematon. Tuskin tätä tänäkään vuonna nähdään.

Minecraft - Suosittuun palikkapeliin perustuvan elokuvan oli määrä saapua katsottavaksi jo jokunen aika sitten ja viimeisimmäksi tämän vuoden maaliskuussa, mutta vielä antaa tämä projekti odotuttaa itseään. Nykyinen julkaisupäivä ei ole tiedossa.

Kenties lisääkin, mutta tässä ovat todennäköisimmät ehdokkaat. Mikä kiinnostaa eniten?

---

