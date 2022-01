Videopelien TOP 5 paussimusiikit – kyllä, ykkössija kuuluu ehdottoman satavarmasti James Bondille

Harvassa ne nykyään ovat. Nimittäin videopelien taukomusiikit, jotka alkoivat soimaan pelaajan pistäessä pelitilanteen paussille.

Tämä on ainakin päätelmä, kun muistelee viime vuosien julkaisuja sekä koettaa googlettelun avulla selvittää, josko nykypeleissä ylipäätään on taukosävelmiä. Harvinaisuuksia tuntuvat olevan. Liekö tarve näille ralleille vähentynyt?

Kun sävelmiä koetti rajata vain viiteen, joutui jättämään listalta pois useammat helmet. Näitä ovat esimerkiksi Ice Age 2: The Meltdownin värikäs ralli, Game Boy Advancen Harry Potter and the Prisoner of Azkabanin liiankin tuotettu sävelmä, Banjo-Kazooien veikeä luritus sekä Mario Strikers Chargedin mitä mainioin hissimusiikki. Mutta minkäs teet.

Ja ennen kuin joku sitä odottaa, niin ei, 8-bittisen Nintendon Battletoads-peli ei tällä listalla ole mukana. Kyseisen rymistelyn taukomusiikki on jonkin sortin vakiovitsi tai meemi paussimusiikeista puhuttaessa. Sitä pääsee kuuntelemaan vaikkapa tämän linkin kautta.

5. Perfect Dark

Jos listauksen olisi tehnyt vaikkapa kymmenestä parhaasta paussimusiikista, niin Rare-studio olisi ollut edustettuna vielä enemmän kuin nyt. Sekä viides sija että ykkössija menee brittiputiikin Nintendo 64 -ajan julkaisuille, mutta minkäs teet, sen verran laadukkaasta tuotannosta on kyse. Perfect Darkin taukomusiikki sopii pelin futuristiseen maailmaan kuin nyrkki silmään. Ja miksipä ei, sillä pelin koko soundtrack on muutenkin todella timanttinen.

4. Grand Theft Auto IV: Ballad of the Gay Tony

Grand Theft Auto -peleissä ei ole hassumpaa paussisävelmää tarjolla, kun niitä aikoinaan oli, ja niistä parhaimmasta päästä on Grand Theft Auto IV: The Ballad of the Gay Tonyssa kuultava musisointi. Yksinkertaisen toimiva, ilmava ja muistiin jäävä kappale.

3. Mafia II

Synkeän tunnelmallinen. Tunteita herättävä. Etenkin jos sattuu pistämään paussia päälle sopivassa kohdin tarinaa.

2. Dead Island

Dead Islandissa pelaajan tehtävänä on selvitä elävien kuolleiden valtaamassa lomaparatiisissa. Tyhjät kadut, eloonjäämiskamppailua ja tämä kappale soimassa. Aikamoisen täydellinen yhdistelmä, eikö vain? Tosin väittävät, että remasteroinnissa tämä sävelmä ei enää soi paussivalikossa. Jos näin, niin ei on perin erikoinen ratkaisu.

1. GoldenEye 007

Ykkössijasta ei ole epäilystäkään. James Bond -tunnusmusiikki muokattuna videopelin paussimusiikiksi, joka vielä kuulostaa hyvältä kuin mikä. Ei tästä voi olla pitämättä.

