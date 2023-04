Näyttävää magiikkaa ja hektistä toimintaa – ennakossa vain yksinpeliin keskittyvä Immortals of Aveum

Ascendant Studios esitteli debyyttititteli Immortals of Aveumin kansainväliselle lehdistölle verkkolähetyksen välityksellä. EA Originalsin julkaisema nimike keskittyy tarinavetoiseen yksinpeliin, jossa maagit taistelevat voimakkaista taikalinjoista ja niiden käytöstä eeppisessä Ikisodassa.

Käheällä äänellä WORLD PREMIER!

Vuoden 2022 Game Awardseissa paljastettu Immortals of Aveum saapuu kesällä piristämään fps-genreä. Alan veteraanin Bret Robbinsin uusi studio on työstänyt hektistä nimikettä viimeiset viisi vuotta, minkä aikana tekijätiimi on kasvanut paristakymmenestä yli sataan henkilöön. Täysin yksinpelin varaan keskittyvä räiskintä korvaa perinteiset aseet magiikalla. Tilalla on taikuutta, manaa ja maagisia sormuksia.

Kasvoton paha hyökkää.

Esittelytilaisuudessa olivat mukana Robbinsin lisäksi tuottaja Kevin Boyle sekä taidepuolen johtajat Julia Lichtblau ja Dave Bogan. Viesti oli selkeä: työstössä on kunnianhimoinen, yli 25-tuntinen yksinpeli, joka tarjoaa tarinavetoista, elokuvamaista toimintaa, suuria tunteita ja uniikin universumin. Robbins on ollut työstämässä alkuperäistä Dead Spacea sekä useita Call of Duty -kampanjoita, joten lupauksilla on tietynlaista uskottavuutta ja painoa.

Lohikäärmeitä ja tulipalloja

Käydään läpi ensin perusasiat. Pelin nimi juontaa juurensa tekijöistä ja paikasta. Immortals on eliittijoukko suojelijoita, jotka taistelevat pelaajan puolella Ikisota-konfliktissa. Aveum on sen sijaan kyseisen universumin nimi. Massiivinen Ikisota kylvää kauhua, kun kaksi eri ryhmittymää taistelee mahtavista taikalinjoista – kaiken magiikan alkulähteistä. Pelaajan ohjaama Jak saa taikavoimansa kokemansa trauman jäljiltä ja pystyy käyttämään poikkeuksellisesti kaikkia kolmea taikalinjaa. Nähdyn perusteella Jak on röyhkeä, itsevarma, jopa ärsyttävän tyypillinen päähenkilö, joka kasvaa kampanjan aikana tietämättömästä kansalaisesta voimakkaaksi maagiksi. Juntista sankariksi.

Jak vaikuttaa tylsältä päähenkilöltä.

Taikalinjoja on kolme: sininen, punainen ja vihreä. Sininen mahdollistaa tarkat iskut kauas, punainen soveltuu parhaiten lähitaisteluun ja vihreä hakeutuu automaattisesti vihollisiin, tähtäsi sitten mihin tahansa. Värit määrittävät ajoittain myös oikeat taistelustrategiat, sillä värit kertovat vihollisten heikkouksista ja vahvuuksista. Lisäksi manaa käytetään isompiin erikoisiskuihin, jotka tekevät massiivisesti osumaa.

Taikalinjat kulkevat läpi maan.

Kykyjään voi kustomoida ja parannella, uusia taitoja saadaan matkan varrella ja kykypuun kautta hahmoaan pystyy viemään haluamaansa suuntaan. Erikoisopeista esillä oli esimerkiksi ajan hidastaminen. Jakilla on myös käytössä sininen ruoska, jolla pystyy vetämään vihollisia lähikontaktiin tai siirtymään nopeasti paikasta toiseen. Lisäksi vasen käsi taikoo läpinäkyvän suojan – kilven – avuksi hektisiin taisteluihin. Kilpi hidastaa hieman Jakin liikettä, joten sen käyttöä pitää säännöstellä tilanteen mukaan. Välillä käytännöllisintä on vain pitää liike yllä.

Immortals-joukkojen johtaja kouluttaa Jakista voimakkaan soturin.

Ja liikettä Immortalsissa piisaa. Peli on todella hektinen, jopa kaoottinen. Toiminta tuo usein mieleen Doomin ja muiden 90-lukulaisten sinkohippojen temmon. Voimiaan pitää vaihdella lennosta samalla kun siirtyy paikasta toiseen väistellen ilmassa lentäviä taikoja ja lähi-iskuja. Destinyn vaikutteet ovat myös vahvasti läsnä, sillä ympäristöistä kerätään arkkuja, joista saa valuuttaa tai parempia varusteita. Vihollisilla näkyy tuttuun tyyliin energiapalkit pään päällä. Toimintaa rytmitetään näyttävillä välianimaatioilla ja pienimuotoisilla pulmakokonaisuuksilla.

Lupaavan erilainen

Immortals of Aveum pyörii Unreal Engine 5 -pelimoottorilla, jonka Lumen- ja Nanite-teknologiaa teos hyödyntää. Jälki on vakuuttavaa. Hahmomallit ovat todella realistisia, ympäristöistä puhumattakaan. Nähdyn perusteella lataustaukoja ei ole, vaan välivideoista siirrytään huomaamattomasti keskelle toimintaa.

Tarinassa on paljon Taru sormusten herrasta -vaikutteita.

Päähenkilön ärsyttävyydestä huolimatta muu toiminta näyttää kiitettävän erilaiselta nykytrendeihin nähden. Upeaa ulkoasua hyödynnetään värikkäässä, hektisessä toiminnassa, jossa ruudulla tapahtuu enemmän kuin ihmissilmä pystyy rekisteröimään. Kunnianhimoinen teos lupaa paljon, joten toivottavasti käsikirjoitus pitää myös otteessaan, eikä kompuroi latteuksiin ja kliseisiin, sillä pelkästään yksinpelikampanjaan keskittyviä julkaisuja ei voi olla koskaan liian paljoa.

Immortals of Aveum julkaistaan 20. heinäkuuta PC:lle, Xbox Series S|X:lle ja PlayStation 5:lle.