: Pelivinkit huhtikuulle 2023

Star Warsit ja Zeldat vievät suuret otsikot, mutta taustalla julkaistaan onneksi muutakin.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Huhtikuu 2023

DE-EXIT - Eternal Matters (14.4.)

Elämän ja kuoleman väliin sijoittuva DE-EXIT erottuu joukosta kulmikkaan vokseligrafiikkansa ansiosta. Teos sisältää hiivintää, kiipeilyä ja muita perinteisiä seikkailuelementtejä, mutta teemat pyörivät tuonpuoleisen ympärillä.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Shadows Over Loathing (19.4.)

Muutama vuosi sitten julkaistu West of Loathing -länkkäri leikitteli monilla roolipelien oletuksilla. Samaan universumiin kuuluva jatko-osa jatkaa samalla linjalla, mutta laajentaa toimintoja ja nojaa vahvasti kohti kauhua, unohtamatta huumoria.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

The Last Case of Benedict Fox (27.4.)

Lovecraft-henkinen metroidvania ihastuttaa tyylikkäällä ulkoasullaan, joka leikittelee komean valaistuksen kanssa. Murhia, salaseuroja ja kuolettavia monstereita vastaan taisteleva Benedict Fox lisätään julkaisussaan Xbox Game Passiin.

Saatavilla: PC, Xbox Series S|X

Bramble: The Mountain King (28.4.)

Pohjoismaisiin maisemiin sijoittuva Bramble: The Mountain King esittelee luonnonhelmaan sijoittuvan seikkailun, jossa pieni poika yrittää pelastaa sisarensa ja kohtaa matkallaan useita skandinaavisen kansantaruston pelottavia otuksia.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.