Perustoimivaa näppäilyä ääkkösia kaipaamattomalle pelaajalle – testissä Mad Catz S.T.R.I.K.E. 13 -näppäimistö

Legendaariseksi luettava Mad Catz -brandi on tehnyt jokunen vuosi sitten paluun ruuhkaisille lisalaitemarkkinoille – nyt pelaamista ehostavia vermeita on saatavilla myös Pohjoismaista.

Aakkosia, eihan niita tosipelaaja tarvi!

Uudenkarheita Mad Catz -nappaimistoja kaupitellaan kohtuullisen ison rummutuksen saattelemana Pohjoismaihin perati kolmen hinnoiltaan poikkeavan mallin kera. Heti alkuun on kuitenkin mainittava, että yksikaan naista kolmesta versiosta ei sisalla normikayttoon vaadittavia ääkkösiä (copy-pastesin tahan), joten Suomenkin kamaralla moisiin on kaytannossa aivan turha sijoittaa ropostakaan. Hammentavaa markkinointia ja vielakin hammentavampaa toimintaa tuotteita myyvan verkkokaupan toimesta, silla kriittisten nappainten puuttumista ei loppupeleissa huomaa, kuin tuotekuvia tarkkaan zoomailemalla – tama siis syyna tamankin artikkelin oikeinkirjoitusta vastaan sotivaan kirjoitusasuun. Suomi-leiska on ilmeisesti tulossa ennemmin tai myohemmin, mutta toistaiseksi mennaan talla.

Testiin saapunut S.T.R.I.K.E. 13 -malli on palttiarallaa 120 euron hinnallaan keskimmainen kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta. Mikali aakkosten puuttumisen pystyy sivuuttamaan, tuntuisi kaikki olevan paallisin puolin kunnossa tuotetta paketistaan kaivellessa. Jykevan alumiinirungon kehystamat 96 nappainta on aseteltu tiiviisti, mika mahdollistaa laitteen hyvin kompaktin koon. Koko on saatu minimoitua lisaksi lykkaamalla nuoli- ja erikoisnappaimet numpadin joukkoon, mikä miellyttanee masiinaa mukanaan kuljettavia pelaajia – itse tyokseni kirjoittelevana en moiseen totu sitten millaan. Toiminnallisuuksien valilla vaihdellaan oikean ylanurkan Mad Catz -nappaimella, mika tekee kayttökokemuksesta paikoitellen aivan liian hankalan, joskin varmasti totuttavan.

Kestaa kiivaankin raivonapyttelyn

Nappainten ala piilottelevat kirsikanpunaiset kytkimet hoitavat hommansa vastuullisesti. Kiivaampikin raivonapyttely on miellyttävän hiljaista ja tuntuma on mainiosti kunnossa kautta linjan. Pieni ja loysahkön oloinen Enter-nappi hairitsee jonkin verran aktiivikirjoittelemisessa, mutta eikohan moisen kanssa oppisi elamaan. Simppelin ulkomuodon myota laitteen voisi kuvitella olevan helppo puhdistaa paineilmalla tai imurilla nappien irroittelun jälkeen.

Kokonaisuus on pidetty muutoinkin toiminnoiltaan minimissa, silla myoskaan minkaanlaisia ylimaaraisia USB-liitantoja, aanilahtoja tai multimediasaatimia ei ole heitetty mukaan – viimeksi mainitut on toki piilotettu hankalasti funktionappäimen taakse. Taman mukanaan tuoma keveys komppaa myoskin sita, etta nappista on miellyttävä kuskata selkarepussa tai olkalaukussa vaikkapa naapurin luo LAN-karkeloihin. Todelliset pro-pelaajat sen sijaan saattaisivat kilvan hymahdella aavistuksen halvahkon oloiselle laitteelle.

Valoshowlla kaverit kateellisiksi?

Nappaimiston valoshow'n lupaillaan olevan kauttaaltaan vapaasti ohjelmoitavissa. En paassyt kuitenkaan moiseen tutustumaan, silla paketin mukana tullut ohje ei maininnut sanallakaan ohjelmistosta, milla tahan kustomointiin paasisi kasiksi. Valmistajan kotisivuilta napattu S.T.R.I.K.E. 13 -ohjelmisto puolestaan oli tarjolla ainoastaan itamaisten kielivalintojen kera, joten ymmartamättomana en kyseiselle tielle lähtenyt. Omituista. Parinkymmenen valmiiksi ohjelmoidun valomoodin valilla voi kuitenkin vaihdella suoraan pikanappainten kautta, minka lisaksi ledien kirkkautta ja valkehtimisnopeutta voi muokata jonkin verran.

S.T.R.I.K.E. 13 liitetaan tietokoneeseen yhdella natisti punotulla ja ohuella USB-piuhalla, jota ei saa solmuun yrittämälläkään. Nappaimiston keskelta liikkeelle lahtevan johdon saa asemoitua pohjassa olevaa kourua hyodyntaen joko oikealle tai vasemmalle, kuten tapana on. Pohjaan on jemmattu johtokourun lisäksi yksi ylimaarainen Mad Catz -logolla varustettu varanappain seka mukavat pihdit, milla nappäimet saa tarpeen tullessa helposti ja turvallisesti irti ilman pelkoa raksahtelevista muoviosista.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 13 on selkeasti suunnattu nappaimistoa mukanaan kuljettaville pelaajille, mutta kotikäyttoon se on ehkä turhankin kompakti kokonaisuus. 120 euron hintalappukin on ehka aavistuksen turhan suolainen laitteen karsittuihin ominaisuuksiin nähden. Ainiin, ja ne ääkköset...