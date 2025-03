Razer BlackShark V2 X – kevyet ja mukavat pelikuulokkeet ilman turhaa hifistelyä

Todettakoon jälleen, että pelikäyttöön suunnitelluissa kuulokkeissa mukavuus on yhtä tärkeää kuin äänenlaatu, ja Razer BlackShark V2 X onnistuu tässä yhdistelmässä loistavasti.

Testailin tähän arvosteluun Xboxille ja PC:lle sopivaa BlackShark V2 X -versiota nätin vaaleanpunaisena (Quartz Edition), ja täytyy sanoa, että nämä ovat helposti mukavimmat kuulokkeet, joita olen eläissäni käyttänyt.

Kevyesti laadukkaat luurit

Razer BlackShark V2 X -kuulokkeilla on painoa vain 240 grammaa, ja muistivaahtopehmusteet tekevät niistä varsin miellyttävät pidemmässäkin käytössä. Pehmusteet ovat hengittävät, eivätkä paina päätä tai korvia, vaikka pelisessiot venyisivät pitkiksi (tai nukahtaisi kesken YouTube-videon katselun, kuten allekirjoittaneelle pääsi käymään). Luurit istuvat napakasti, mutta eivät purista, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan myös silmälasien käyttäjille.

Razerin TriForce 50 mm -kaiutinelementit tarjoilevat kivan selkeän ja erottelevan äänen. Korkeat ja matalat taajuudet toistuvat hyvin, ja 7.1-tilaääni auttaa paikantamaan niin ystävät kuin vihollisetkin. Bassotoisto ei ole mitenkään järisyttävä, mutta toisaalta BlackShark V2 X ei olekaan suunniteltu reggaeiltamiin vaan e-urheilu-tason kirkkaaseen äänentoistoon. Joustavapuominen mikrofoni puolestaan tekee sen, mitä pitääkin: ääni kuuluu vastapuolelle selkeästi ilman häiritseviä taustarätinöitä. Mikrofoni ei ole irrotettava, mutta sen voi kääntää helposti sivummalle tarvittaessa. Äänenlaatu yllätti varsin positiivisesti.

Razerin aiempiin kuulokkeisiini verrattuna 1.3m johto tuntuu vähän lyhyehköltä, mutta kyse on lähinnä tottumiskysymyksestä. Se on aivan riittävän pitkä pelikäyttöön, mutta langattomiin luureihin ja pitkiin kaapeleihin jatkopaloineen tottuneena tämä vaati hieman sopeutumista.

Sievät ja edulliset – helppo suositella

Ulkonäöllisesti vaaleanpunainen malli on oikein suloinen olematta liian imelä. Razer BlackShark V2 X on helposti suositeltava valinta niille, jotka etsivät budjettiystävällistä vaihtoehtoa, jossa ei tingitä mukavuudesta eikä perusominaisuuksista. Nämä kuulokkeet eivät yritä olla jotain muuta kuin ovat, mikä on virkistävää monimutkaisten modernien pelitarvikkeiden rinnalla. Razer BlackShark V2 X -kuulokkeet ovat yksinkertaisesti mukavat, toimivat ja hintansa arvoiset. Kotimaisilla jälleenmyyjillä hinta pyörii 70–80 euron paikkeilla.

Tekniset tiedot:

Liitäntä: 3,5 mm

Elementit: Razer™ TriForce 50 mm

Mikrofoni: Razer™ HyperClear -kardioidimikrofoni

Melunvaimennus: Passiivinen

Pehmusteet: Hengittävät muistivaahtopehmusteet

Johdon pituus: 1,3 m

Ääni: 7.1-tilaääni (vain PC:llä)

Säätimet: Äänenvoimakkuuden ja mikrofonin hallinta korvakupissa

Paino: 240 g

Lisätietoa löytyy Razerin sivustolta.