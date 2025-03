Ennakossa Remedyn uutukainen FBC: Firebreak – takaisin Controlin maailmaan

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Remedy esitteli Future Games Show -lähetyksessä kesällä julkaistavaa FBC: Firebreak -toimintapeliään. KonsoliFIN pääsi näkemään samaisen trailerin etukäteen sekä kuulemaan lisää remedyverseen sijoittuvasta, nopeatempoista yhteistyömoninpelistä.

Kuusi vuotta myöhemmin

Kolmen hengen verkkomoninpeli sijoittuu nykypäivään, vuoteen 2025. Controlista tuttu The Oldest House eli Federal Bureau of Controlin (FBC) pääkonttori on ollut pitkään karanteenissa ja kaipaa syväpuhdistusta sitä riivaavista Hiss-entiteettien kontrolloimista henkiolennoista ja vihollisista. Pelaajan tehtävä on toimia kahden kaverin kanssa iskuryhmänä ja suorittaa tehtäviä synkissä, hengenvaarallisissa ympäristöissä. Lehdistölle esiteltiin trailerissa näkynyttä Paper Chase -tehtävää, jossa pääosan ottavat keltaiset, demoniset muistilaput.

Hahmoaan pystyy kustomoimaan niin ulkoasun kuin myös aseistuksen osalta. Vaatetus on perinteiseen tyyliin vain kosmeettinen lisä, eikä vaikuta suoritukseen, mutta jokainen tiimiläinen pystyy lisäksi valitsemaan haluamansa pääaseen, kranaatin sekä eräänlaisen kriisipaketin (crisis kit). Esitellyn tehtävän aikana kasattiin esimerkiksi tykkitorni (swivel turret) keskelle kenttää. Lisäksi hahmolle avautuu erilaisia Perks-kykyjä, joilla pystyy tukemaan omaa pelityyliään tai porukan yhteistaktiikkaa. Meno vaikuttaa todella hektiseltä – hyvällä tavalla. Vaikutteina mainitaan muun muassa Deep Rock Galactic.

”Tavoite on saada pelaajat nopeasti mukaan toimintaan. Yhteistyö ja koordinointi kannattaa ja palkitsee, mutta pelaaminen onnistuu myös helposti tuntemattomien kanssa”, avaa peliohjaaja Mike Kayatta.

”Emme vielä puhu tarkemmin julkaisun jälkeisestä lisäsisällöstä, mutta kaikki uudet tehtävät tulevat kaikille pelaajille ilmaiseksi tarjolle, jottei kenttävalikoima rajoita pelikavereita pois”, viestintäjohtaja Thomas Puha jatkaa.

Uniikkeja ympäristöjä ja tehtäviä

Tehtävien alueet on jaettu useaan eri osaan, jossa ryhmä etenee hitaasti kohti kriisipesäkettä avaten ovia ja lukkoja samalla kun vihollismassat hyökkivät niskaan. Välillä pysähdytään täydentämään varusteita tai desinfioimaan asusteita. Controlista tutut, arkkitehtuurisesti upeat maisemat jäävät hieman taka-alalle, sillä viholliset eivät anna kuin hetkellisesti rauhaa. Eikä pelaajankaan kannata pysähtyä liian pitkäksi aikaa, sillä mitä kauemmin alueilla kerää resursseja ja ”palkintoja”, sitä vaikeammaksi selviytyminen muodostuu. Pelaajan täytyy siis pitää ahneutensa tasapainossa – tai se lyö näpeille. Kentän loppupuolella valtava Hämiksen Hiekkamiehestä vaikutteita napannut muistilappuhirviö vaatii kunnon kuritusta.

Remedyn tavoite on saada Firebreak pyörimään myös hieman vanhemmalla raudalla, jottei kokemus rajoitu vain uusimpien näyttöohjainten ja koneiden omistajille. Samaan hengenvetoon Puha kertoo nimikkeen tukevan uusimpia teknologioita, kuten DLSS 4:ää. FBC pyörii tuttuun tyyliin studion oman Northlight-pelimoottorin päällä.

Suoraan tilauspalveluihin

FBC: Firebreak vaikuttaa mielenkiintoiselta lisältä Remedyn portfolioon. Se on keskihintaluokassa pyörivä AA-nimike, joka lisätään julkaisussa suoraan Game Pass PC:n ja Game Pass Ultimaten sekä PlayStation Plus Extran ja Premiumin valikoimaan. Järkevä veto ottaen huomioon nykypäivän kovan kilpailun verkkopelien rintamalla.

Lopussa on vielä pakko kysyä suomalaisuudesta pelissä. Puha sivuuttaa kysymyksen Ahtista, kotimaisesta tangomusiikista ja merisäästä naurun kera, mutta eiköhän Remedy jatka kotimaataan kunnioittavalla linjalla jatkossakin.

Alustoiden välistä moninpeliä tukeva FBC: Firebreak julkaistaan PC:lle, Xbox Series X:lle ja PlayStation 5:lle kesällä 2025. Julkaisijana toimii Remedy itse – ensimmäistä kertaa.