Minecraftin Steve kiipelissä kapulassa - Testissä PDP REALMz Wireless Controller

Tarvikeohjainten markkinat on perinteisesti voinut lokeroida kahteen selkeään kategoriaan. Konsolivalmistajien omia ja peruslaadukkaita tuotteita edullisemmat kyhäelmät edustavat yleensä kertakäyttöistä roskaa, jotka sysätään perheen pienimpien rikottavaksi – tai lainataan kaverille saman sohvan moninpeleissä, mikäli halutaan taata voitto itselleen. Spektrin toisessa ääripäässä ovat tuntuvasti normitasoa kalliimmat kapistukset oman elämänsä pro-pelaajille, kun mikään muu ei riitä matkalla menestykseen ja mammonaan.

Poikkeuksen vanhan sääntöön tekee KonsoliFINin arviopenkkiin saapunut ja kauhean ytimekkäästi nimetty PDP REALMz Wireless Controller: Minecraft Steve Diamond Print Edition. Xbox Series -konsoleille sekä PC:lle pyhitetty langaton ohjain kilpailee selkeästi Microsoftin omaa kapulaa vastaan noin reilun 70 euron hintalapullaan. Nimi ei onneksi tuotetta pahenna, sillä paketista paljastuu vallan toimiva ja mietitty kokonaisuus.

Pientä ekstraa

PDP ei ole välttämättä monelle tuttu tekijä tarvikemarkkinoilla, mutta kellot alkavat kilisemään varmemmin sen emoyhtiön kautta, sillä yrityksen omistaa Turtle Beach. REALMZ-lisänimi linkittyy valmistajan malleihin, jotka teemoitetaan tiettyjen pelien ympärille – tässä tapauksessa inspiraatio on luonnollisesti haettu Minecraftin maailmasta. Saman perusajatuksen jakavia tuotteita tarjotaan myös Nintendo Switchille.

Pelkän värikuoseilla leikittelyn sijaan visioinnissa otetaan pari askelta pidemmälle, kun läpinäkyvän kahvan sisään on ujutettu kokonainen minifiguuri. Idea on kieltämättä hauska ja herättää takuuvarmasti huomiota kanssaihmisissä.

Näyttävyys on muutoinkin ohjaimen suunnittelufilosofian keskiössä, sillä painallusten mukaan välkehtivät LED-valot kielivät niin ikään halusta erottautua perinteisen askeettisista peruskapuloista. Mikäli käsien välistä kumpuava valoshow alkaa kiristää otsalohkoa, saa ominaisuuden kytkettyä pois.

PDP:n luomus erottuu edukseen pienimuotoisella kustomoitavuudellaan. Sentään tattien vaihtelusta ei kannata haaveilla, mutta takapuolelle on sijoitettu kaksi lisäkytkintä, joihin voi ohjelmoida haluamiaan toimintoja. Erillisen sovelluksen kautta pääsee säveltämään esimerkiksi liikeratojen ja näppäinkarttojen yksityiskohtia. Sovellus ei ole suotu pelkästään PC-pelaajille, vaan sen saa ladattua myös Xboxille.

Turvallisempi valinta kuin mitä ulkokuori antaa ymmärtää

Kapulan ergonomia on käytännössä identtinen Microsoftin luomuksen kanssa, joten sen suhteen ei ole luvassa yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Etukäteen suurin epäluulo kohdistui kirkkaaseen ja hyvin liukkaalta näyttävään muovipintaan, mutta kokonaisuus tuntuu näpeissä oikein mukavalta. Konkreettisin miinus liittyy näppäinten hieman normaalia äänekkäämpään naksutukseen, mikä ilmenee lievänä ärsyttävyytenä rämpytystä korostavissa peleissä. Tai sitten pitäisi vaan opetella paremmaksi Ninja Gaiden 2:n pelaajaksi.

Ohjaimen kiitettävin ominaisuus patterirumbaan kyllästyneille on sen ladattavuus. Ja etteivät PlayStation 5 -pelaajat ylpistyisi liikaa, on samaan hengenvetoon ihmeteltävä, miten surkea akunkesto DualSensessa on verrattuna tähän. PDP:n sivuilla mainostettu 40 tunnin toiminta-aika ei liene kaukana totuudesta, sillä omassa käytössä parin-kolmen viikon satunnaiset pelisessiot onnistuivat vaivatta ilman piuhaan kytkemistä. Siitä huolimatta ohjain on selvästi kevyempi kuin vastaava patteripainos. Pienenä kauneusvirheenä langattomuuteen tarvitaan USB-vastaanotinta pelikoneen päässä, mutta tämä ei ole mitään uutta tarvikeohjainten kanssa. Yhteys toimii joka tapauksessa hienosti pidemmänkin matkan päästä.

Kerrassaan erinomainen vaihtoehto, mikäli hakusessa on järkihintainen ja ennen kaikkea laadukas ohjain.

Yhteenvetona voisi todeta, että vaikeasta nimestään ja mielipiteitä jakavasta kuosistaan huolimatta PDP REALMz Wireless Controller on kerrassaan erinomainen vaihtoehto, mikäli hakusessa on järkihintainen ja ennen kaikkea laadukas ohjain. Kaupasta riippuen noin kympin tai parin hintaero Microsoftin omaan versioon nähden on nopeasti kuoletettu pattereita säästämällä, eikä laadusta tarvitse tinkiä lainkaan. Päinvastoin, mukaan saa vielä muutamia pieniä lisäjippoja peli-iltoja piristämään.